Çiftlik Bank Mehmet Aydın’ın İfadesi Açığa Çıktı! Çiftlik Bank Davasına Gizlilik Kararı mı Geldi? Dolandırılanların Parası Geri Verilecek mi?

Çiftlik Bank vurgunu ile gündeme gelen Mehmet Ayın 2 yıl aradan sonra Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte ifade tartışmaları başladı! Peki, Çiftlik Bank davasına gizlilik kararı geldi mi? Dolandıranlara paraları geri verilecek mi?





Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın İfadesi Açığa mı Çıktı?



Çiftlik Bank Davasına Gizlilik Kararı mı Geldi?



Çiftlik Bank Tarafından Dolandırılanların Paraları Geri Verilecek mi?



2018 yılında Çiftlik Bank vurgunu yaparak gündeme gelen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın 2 yıl aradan sonra Türk yargısına teslim oldu. 2021 yılında teslim olan Mehmet Aydın, Brezilya'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Çiftlik Bank davasında yaşanan bu gelişme dolandırılan pek çok kişinin yeniden umutlanmasına sebep oldu! Peki, İstanbul'a getirildikten sonra ifadesi alından Çiftlik Bank CEO'su? İşteBaşkalarından etkilenerek bu işi gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank'ı internet oyunu olarak kurduğunu ve insanları dolandırmak için açmadığını söyledi. Bazı kişilerin ise bu dönemde eşi ve kendisinden para istediğini belirten Mehmet Aydın, yurtdışına çıktığını ve yurt dışında bulunduğu sürede de çeşitli ülkelerde firmalar kurduğunu belirtti. Sistemi dolandırıcılık için kurmadığını söyleyen Tosuncuk Mehmet Aydın, sistemde yer alan şahısların kötü niyetli olduğunu belirtti.Binlerce kişinin dolandırılmasına sebep olan Çiftlik Bank davası oldukça fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsanların merakla sonucunu beklediğisorusu ise resmi olarak yanıtlanmadı. Peki, dolandırılanların paraları geri verilecek mi?Çiftlik Bank davası devam ederken sık sık gündeme gelen problemlerden birisi de dolandırılan kişilerin paralarının geri verilip verilmeyeceği oluyor. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Aydın, mağduriyet yaşayan kişilerin mağduriyetini karşılayacağını söyleyerek teslim olduğunu belirtti. Mehmet Aydın, tüm malvarlığını dolandırılan kişilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için kullanacağını açıkladı.Mahkemeye sevk edilenönümüzdeki günlerde bir kez daha alınacak.