USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Çiftlik Bank Mehmet Aydın’ın İfadesi Açığa Çıktı! Çiftlik Bank Davasına Gizlilik Kararı mı Geldi? Dolandırılanların Parası Geri Verilecek mi?

Çiftlik Bank Mehmet Aydın’ın İfadesi Açığa Çıktı! Çiftlik Bank Davasına Gizlilik Kararı mı Geldi? Dolandırılanların Parası Geri Verilecek mi?

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın davasında yeni bir gelişme yaşandı! Brezilya ‘da teslim olarak ülkeye getirilen Mehmet Aydın’ın ifadesi açığa çıktı. Yurt dışından getirildikten sonra ifadesi alınan Mehmet Aydın’ın ifadesi ise oldukça fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Dolandırılan binlerce kişi Çiftlik Bank davası ne olacak? sorusunu sorarken Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın ifadesinin de olacağı ise merak konusu…

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:51
Çiftlik Bank Mehmet Aydın’ın İfadesi Açığa Çıktı! Çiftlik Bank Davasına Gizlilik Kararı mı Geldi? Dolandırılanların Parası Geri Verilecek mi?

Çiftlik Bank vurgunu ile gündeme gelen Mehmet Ayın 2 yıl aradan sonra Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte ifade tartışmaları başladı! Peki, Çiftlik Bank davasına gizlilik kararı geldi mi? Dolandıranlara paraları geri verilecek mi?

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın İfadesi Açığa mı Çıktı?


2018 yılında Çiftlik Bank vurgunu yaparak gündeme gelen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın 2 yıl aradan sonra Türk yargısına teslim oldu. 2021 yılında teslim olan Mehmet Aydın, Brezilya'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Çiftlik Bank davasında yaşanan bu gelişme dolandırılan pek çok kişinin yeniden umutlanmasına sebep oldu! Peki, İstanbul'a getirildikten sonra ifadesi alından Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ifadesi açığa çıktı mı? Mehmet Aydın'ın ifadesi açığa mı çıktı? İşte Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesi



Başkalarından etkilenerek bu işi gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank'ı internet oyunu olarak kurduğunu ve insanları dolandırmak için açmadığını söyledi. Bazı kişilerin ise bu dönemde eşi ve kendisinden para istediğini belirten Mehmet Aydın, yurtdışına çıktığını ve yurt dışında bulunduğu sürede de çeşitli ülkelerde firmalar kurduğunu belirtti. Sistemi dolandırıcılık için kurmadığını söyleyen Tosuncuk Mehmet Aydın, sistemde yer alan şahısların kötü niyetli olduğunu belirtti.

Çiftlik Bank Davasına Gizlilik Kararı mı Geldi?


Binlerce kişinin dolandırılmasına sebep olan Çiftlik Bank davası oldukça fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsanların merakla sonucunu beklediği Çiftlik Bank davasına gizlilik kararı mı verildi sorusu ise resmi olarak yanıtlanmadı. Peki, dolandırılanların paraları geri verilecek mi?



Çiftlik Bank Tarafından Dolandırılanların Paraları Geri Verilecek mi?


Çiftlik Bank davası devam ederken sık sık gündeme gelen problemlerden birisi de dolandırılan kişilerin paralarının geri verilip verilmeyeceği oluyor. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Aydın, mağduriyet yaşayan kişilerin mağduriyetini karşılayacağını söyleyerek teslim olduğunu belirtti. Mehmet Aydın, tüm malvarlığını dolandırılan kişilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için kullanacağını açıkladı.

Mahkemeye sevk edilen Mehmet Aydın'ın ifadesi önümüzdeki günlerde bir kez daha alınacak.

Çiftlik Bank Mehmet Aydın'ın IfadesiMehmet Aydın'ın IfadesiÇiflik Bank Davası Gizlilik Kararı

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a