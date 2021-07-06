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Kur'an Kursu Ögrencileri Ve Yöneticileri Aşı Oldu

Kur'an Kursu Ögrencileri Ve Yöneticileri Aşı Oldu

Siirt il genelinde Il Saglik Müdürlügünce baslatilan aşılama çalısmaları araliksiz sürüyor.

Sağlık / 6 Temmuz 2021 Salı 11:02
Kur'an Kursu Ögrencileri Ve Yöneticileri Aşı Oldu

Asilama çalismalari kapsaminda Siirt'in Tillo ilçesinde Ilçe Müftülügüne bagli ‘Hz. Ismail Fakirullah Kur'an Kursu'nda 18 yasindan büyük tüm ögrenciler, egiticiler ve Kur'an kursu yöneticileri Covid-19 asisi oldu. ‘Hz. Ismail Fakirullah Kuran Kursu' Bas Müderrisi Ismail Hakki Toprak tüm vatandaslari asi olmaya davet etti. Toprak, Müslüman bireyin kendisine dokunacak zararlari defetmek için gayret göstermesi vücubiyyet arz ettigi gibi, kendisinin sebep olacagi sikintilarin, hastaliklarin önüne geçmesinin vacip oldugunu söyledi.

Toprak, “Korona virüsle mücadelede elimizdeki en güçlü, hatta tek çare olan asiya toplum olarak gereken önemi göstermeliyiz. Asi olmayarak hastaliga yakalanan kendisine emanet edilen bedene zarar vererek emanete ihanet ettigi gibi, baskasina hastaligin bulasmasina sebep olup zarar vermekle ayrica bir cürüm islemis olur. Bu sebeple bir insanin kendisinin ya da baskasinin ölümüne sebebiyet vermesi kendi canina kastetme ya da baskasini öldürmekle esdeger vebaldir. Bu hastaliktan korunma yollarini gelistirmek ve bu önerilere uymak, kulak vermek dinen gereklilik gösterir” dedi.

Kaynak : İHA

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