İsrail basını itiraf etti! Türkiye bölgenin hakimi...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesi, analizlere konu olmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de enerji denklemindeki meşru haklarından vazgeçmeyi reddeden Türkiye'nin, Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamasıyla birlikte bölge, net bir biçimde Türkiye'nin hakimiyet alanı oldu.



Türkiye'nin bölgede kurduğu üstünlük ise, başta çıkarlarının endişeye gireceği korkusu taşıyan Yunanistan olmak üzere Mısır ve İsrail gibi sınır ülkelerini rahatsız etti.



'TÜRKİYE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ KURDU'



BARIŞIN MİMARI VURGUSU

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