HDP ve İyi Parti arasında ipler gerildi! 'Irkçılığınızda boğulun'

İyi Parti ve HDP arasında kavga kıvılcımları görülmeye başlandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın geçtiğimiz gün "Bütün partilerle diyalog halindeyiz, görüşmediğimiz tek parti HDP" demişti. Bu sözlerinin üzerine HDP'li Sibel Yiğitalp'den cevap gecikmedi. Yiğitalp, İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayarak, "Irkçılığınızda boğulun" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz pazar günü (4 Temmuz) Bursa'da yaptığı konuşmada, 'Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık' demişti.