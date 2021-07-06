HDP ve İyi Parti arasında ipler gerildi! 'Irkçılığınızda boğulun'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz pazar günü (4 Temmuz) Bursa'da yaptığı konuşmada, 'Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık' demişti.



'IRKÇILIĞINIZDA BOĞULUN'

'AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK'