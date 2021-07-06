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Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü? Ayhan Alptekin neden öldü?

Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü? Ayhan Alptekin neden öldü?

Karadeniz’in sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Ayhan Altekin kimdir? Ayhan Alptekin neden öldü? İşte Ayhan Alptekin’in hayatına dair merak edilenler…

Yaşam / 6 Temmuz 2021 Salı 12:45
Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü? Ayhan Alptekin neden öldü?

Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin, Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. İki erkek ve iki kız olmak üzere 4 çocuk babası olan Erhan Alptekin, Karadeniz müzikleriyle adından söz ettiriyordu. Ölüm haberinin ardından Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin neden öldü? Ayhan Alptekin kaç yaşında? Gibi sorular gündem oldu. Sizler için Ayhan Alptekin'in hayatını yazdık.

ALYAH ALPTEKİN KİMDİR?


Ayhan Alptekin 1965 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Meslek Lisesi mezunu olan Ayhan Alptekin 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müziğe başladı. 1983 yılında Grup Yıldızlar adlı müzik grubu kurdu. Karadeniz'in sevilen sanatçısı olarak bilinen Ayhan Alptekin İstanbul Beykoz'da ikamet ediyordu. Evli ve 4 çocuklu olan Ayhan Alptekin 56 yaşında yaşamını yitirdi.

AYHAN ALPTEKİN NEDEN ÖLDÜ?


Beyin tümörü nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Ayhan Alptekin, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı.

AYHAN ALPTEKİN ŞARKILARI


-Sırmalı Dadalo
-Dağlar Ağlayın
-Anzer Balı
-Şimdi Geldi Ağlamanın Zamanı
-Dardır Yüreğim
Nakore
-Kader
-Atmaca
-Oy Dağlarım
-Sevdalık

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