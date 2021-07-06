Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü? Ayhan Alptekin neden öldü?

Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin, Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. İki erkek ve iki kız olmak üzere 4 çocuk babası olan Erhan Alptekin, Karadeniz müzikleriyle adından söz ettiriyordu. Ölüm haberinin ardından Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin neden öldü? Ayhan Alptekin kaç yaşında? Gibi sorular gündem oldu. Sizler için Ayhan Alptekin'in hayatını yazdık.





ALYAH ALPTEKİN KİMDİR?



AYHAN ALPTEKİN NEDEN ÖLDÜ?



AYHAN ALPTEKİN ŞARKILARI

