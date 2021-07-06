Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin öldü mü? Ayhan Alptekin neden öldü?

Karadeniz’in sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Ayhan Altekin kimdir? Ayhan Alptekin neden öldü? İşte Ayhan Alptekin’in hayatına dair merak edilenler…
Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin, Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. İki erkek ve iki kız olmak üzere 4 çocuk babası olan Erhan Alptekin, Karadeniz müzikleriyle adından söz ettiriyordu. Ölüm haberinin ardından Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin neden öldü? Ayhan Alptekin kaç yaşında? Gibi sorular gündem oldu. Sizler için Ayhan Alptekin'in hayatını yazdık.