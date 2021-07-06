Avrupa hastaneleri sınıfta kaldı! Hastalara bunları yediriyorlar...

Dünyanın dört bir yanındaki hastalar hastane yemeklerini sosyal medyadan paylaştı. ABD'den Almanya'ya İsveç'ten İngiltere'ye kadar birçok ülkeden gelen kareler, hayal kırıklığına neden oldu.
ALMANYA: 'Evet, evet, bu Almanya'da bir hastanede akşam yemeği.'
ABD: 'Chicago'da hastane kahvaltısı. Kilo vermek isteyenlere tavsiye ederim.'
İNGİLTERE: 'İngiliz hastanesinden BİR yemek. Yanlış anlaşılmasın tadı güzeldi ama görüntüsü berbat.'
İRLANDA: 'Bir arkadaş hastane kafeteryasından fotoğraf gönderdi.'
İSVEÇ: 'Gerçekten çok besleyici (!) bir hastane kahvaltısı.
İTALYA: 'Evet, bu kesinlikle pizza ya da makarna değil.