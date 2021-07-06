Avrupa hastaneleri sınıfta kaldı! Hastalara bunları yediriyorlar...

ALMANYA: 'Evet, evet, bu Almanya'da bir hastanede akşam yemeği.'









ABD: 'Chicago'da hastane kahvaltısı. Kilo vermek isteyenlere tavsiye ederim.'







İNGİLTERE: 'İngiliz hastanesinden BİR yemek. Yanlış anlaşılmasın tadı güzeldi ama görüntüsü berbat.'







İRLANDA: 'Bir arkadaş hastane kafeteryasından fotoğraf gönderdi.'







İSVEÇ: 'Gerçekten çok besleyici (!) bir hastane kahvaltısı.







İTALYA: 'Evet, bu kesinlikle pizza ya da makarna değil.

















