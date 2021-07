O vergi 2023'te yüzde 20'ye inecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından özellikle pandemi dönemindeki destekler ve vergiler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurumlar vergisinin 2023'te yüzde 20'ye indirileceğini duyurdu.



İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;



"VERGİ YÜKÜNÜ AZALTTIK"



Asgari geçim indirimi uygulaması getirerek çalışanın vergi yükünü düşürdük. Son olarak, ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz. İstihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Bu desteği kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay olarak uyguluyoruz.



OSB'ler, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler başta olmak üzere her alanda yatırımı, istihdamı, ar-ge'yi, tasarımı ve yenilikçiliği destekleyen pek çok düzenleme yaptık. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşlarımıza yansımasını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz.



"GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN EN YÜKSEK VERGİ ORANINI YÜZDE 40'A İNDİRDİK"



Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranları ile OECD ülkelerinde vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir Vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını yüzde 40'a indirdik.



"KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2023'TE YÜZDE 20'YE DÜŞECEK"



Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Bu ülkede kurumlar vergisi oranı biz geldiğimizde yüzde 33'tü. Bugün ülkemizdeki belli bölgelerde, üretimi desteklemek amacıyla yatırımcıların kurumlar vergisi yüzde 2'ye kadar iniyor. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.



Şu gerçeğin unutulmaması şarttır; güçlü bir ekonomi için bankacılık sektörü kaynakları doğru projeleri yatırım olarak aktarılmalıdır. Finansman sağlarken, üretilecek katma değer, oluşulacak istihdam kapasitesi mutlaka dikkate alınacaktır. Tüketimi teşvik eden cari açığı artıran finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz.



Şirketlerimizin bilançolarını öz kaynak finansmanı ile güçlendirmesine önem veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 23 şirket halka arz oldu. Halkımızın halka arz yoluyla finansmanlarını güçlendirmeye çalışan bu şirketlere sahip çıkacağına inanıyoruz.