USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
O vergi 2023'te yüzde 20'ye inecek!

O vergi 2023'te yüzde 20'ye inecek!

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan vergilerle ilgili müjdeler veren Erdoğan, kurumlar vergisinin 2023'te yüzde 20'ye indirileceğini duyurdu.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 20:39
O vergi 2023'te yüzde 20'ye inecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından özellikle pandemi dönemindeki destekler ve vergiler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurumlar vergisinin 2023'te yüzde 20'ye indirileceğini duyurdu.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

"VERGİ YÜKÜNÜ AZALTTIK"

Asgari geçim indirimi uygulaması getirerek çalışanın vergi yükünü düşürdük. Son olarak, ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz. İstihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Bu desteği kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay olarak uyguluyoruz.

OSB'ler, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler başta olmak üzere her alanda yatırımı, istihdamı, ar-ge'yi, tasarımı ve yenilikçiliği destekleyen pek çok düzenleme yaptık. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşlarımıza yansımasını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz.

"GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN EN YÜKSEK VERGİ ORANINI YÜZDE 40'A İNDİRDİK"

Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranları ile OECD ülkelerinde vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir Vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını yüzde 40'a indirdik.

"KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2023'TE YÜZDE 20'YE DÜŞECEK"

Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Bu ülkede kurumlar vergisi oranı biz geldiğimizde yüzde 33'tü. Bugün ülkemizdeki belli bölgelerde, üretimi desteklemek amacıyla yatırımcıların kurumlar vergisi yüzde 2'ye kadar iniyor. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

Şu gerçeğin unutulmaması şarttır; güçlü bir ekonomi için bankacılık sektörü kaynakları doğru projeleri yatırım olarak aktarılmalıdır. Finansman sağlarken, üretilecek katma değer, oluşulacak istihdam kapasitesi mutlaka dikkate alınacaktır. Tüketimi teşvik eden cari açığı artıran finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz.

Şirketlerimizin bilançolarını öz kaynak finansmanı ile güçlendirmesine önem veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 23 şirket halka arz oldu. Halkımızın halka arz yoluyla finansmanlarını güçlendirmeye çalışan bu şirketlere sahip çıkacağına inanıyoruz.

EstonyaMacaristanPortekizRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a