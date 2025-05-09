Dünyada bir ilk yaşandı! Pakistan-Hindistan savaşı incelemeye alınıyor

Pakistan'la Hindistan arasında bir süredir devam eden gerilim 6 Mayıs'ta yerini çatışmaya bıraktı. Dünyanın nükleer güce sahip ülkelerinden biri olan Hindistan, diğer bir nükleer güç sahibi Pakistan'a saldırı düzenledi. Hindistan'ın düzenlediği saldırıda dünya harp tarihine geçecek gelişmeler yaşandı.Hindistan'ın Pakistan'a yönelik düzenlediği saldırıda Hindistan envanterinde bulunan Fransız menşeili Dassault Rafale uçakları ile Pakistan Hava Kuvvetleri'nde bulunan Çin yapımı J-10C savaş uçakları ilk kez karşı karşıya geldi. Pakistan'dan yapılan açıklamada Hindistan'a ait beş savaş uçağını vurarak düşürdüklerini ve bunlardan üçünün Fransız Dassault şirketinin ürettiği Rafale uçakları olduğu açıklandı. CNN'e konuşan bir Fransız yetkili de açıklamayı teyit ederek en az bir Rafale savaş uçağının düştüğünü, diğerlerinin akıbetinin araştırıldığını açıkladı.Pakistan'la Hindistan arasında yaşanan hava çatışması ilkleri de beraberinde getirdi. İki nükleer güç arasındaki bu çatışma Çin yapımı J-10C savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçerken, Fransız üretimi Rafale savaş uçaklarının da ilk kez havada vurulduğu vaka olarak kayıtlara geçti.Çin ve Fransız yapımı gelişmiş savaş uçaklarının havadaki üstünlük savaşı dünyanın da dikkatini çekti. Olay uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, küresel orduların Çin-Fransız savaş uçaklarının muharebesini gelecekteki çatışmalarda avantaj sağlayabilecek öngörüler edinebilmek için incelemeye alacağı belirtildi.Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, Rafale savaş uçaklarının havada vurulmasının Pekin'in gelişmiş savaş uçağı için önemli bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Öte yandan ülkelerin gelişmiş uçakların havada yaşanan muharebesinin savaş uçaklarının ve hava-hava füzelerinin aktif muharebedeki performansını incelemeleri ve bu bilgiyi kendi hava kuvvetlerini muharebeye hazırlamak için kullanmaları açısından nadir bir olacağı değerlendiriliyor.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde askeri havacılık alanında kıdemli uzman olan Douglas Barrie, 'Çin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki hava savaşı toplulukları, taktikler, teknikler, prosedürler, hangi donanımın kullanıldığı, neyin işe yarayıp neyin yaramadığı konusunda mümkün olduğunca fazla gerçek bilgi edinmeye çalışmakla son derece ilgilenecekler' dedi.Pakistan'ın Çin uçaklarıyla Rafele uçaklarını düşürdüğünü duyurması borsada da karşılık buldu. Çin yapımı J-10C savaş uçaklarının Rafale düşürdüğü haberinin ardından Dassault'un borsadaki hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Çinli üreticinin hisseleri ise bir günde yüzde 20 değer kazandı.J-10C savaş uçakları Çin haricinde yalnızca Pakistan ordusunun envanterinde yer alırken, düşürülen Fransız üretimi Rafale uçakları ise hali hazırda birçok ülkenin envanterinde bulunuyor. Pakistan'da şu anda 20 adet J-10C bulunurken, Fransa'nın en büyük askeri ticari başarı olarak saydığı Rafale savaş uçakları şu ana kadar 55 adet Mısır'a, 36 adet Hindistan'a, 36 adet Katar'a, 24 adet Yunanistan'a, 12 adet Hırvatistan'a, 80 adet Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 42 adet Endonezya'ya ve 12 adet Sırbistan'a ihraç edildi.