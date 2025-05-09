CHP'li vekiller Özgür Özel'i takmadı!

CHP, Özgür Özel’e yapılan saldırının araştırılması için TBMM’de grup önerisi verdi ancak oylamaya sadece 14 CHP'li vekil katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya maruz kaldı...Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anma töreninin ardından yumrukla saldırdı.Yaşanan olayın ardından hızla gözaltına alınan ve tutuklanan Tengioğlu, cezaevine gönderildi.Bu olayla ilgili ise CHP cephesinde yeni gelişmeler var.Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'e yapılan saldırının detaylı bir şekilde araştırılmasını istedi.Bunun üzerinde CHP, Özgür Özel'e yapılan saldırının araştırılması için TBMM'de grup önerisi verdi.CHP, Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.Oylamaya sadece 14 CHP milletvekili katıldı.X hesabından konuya dair değerlendirme yapan gazeteci Zafer Şahin, 'CHP'nin milletvekili sayısı 135. Yani CHP kendi genel başkanı için verilen önergeye sahip çıkmadı, 121 milletvekili oylamaya katılmadı.' dedi.