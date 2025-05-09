Google, telefon dolandırıcılarını yapay zeka ile tespit edecek

Google, milyonlarca dolandırıcılık girişimini engellemek için yapay zeka teknolojisini aktif olarak kullandığını belirtti ve bu kapsamda çeşitli platformlarında yeni koruma yöntemlerini devreye alıyor.Şirket, cihaz içi büyük dil modeli Gemini Nano'yu kullanarak riskli web siteleri hakkında kullanıcıları bilgilendirecek ve böylece dolandırıcılıklara karşı daha etkin bir koruma sağlayacak.Google, Gemini Nano'yu uzaktan teknik destek dolandırıcılıklarına karşı halihazırda kullanıyor ve bu desteği gelecekte Android platformuna da genişletmeyi hedefliyor.Ayrıca, web sitesi bildirimi gibi görünen spam içerikleri tespit edebilen yeni bir özellik ve Android'deki Chrome için yapay zeka destekli dolandırıcılık uyarıları da kullanıma sunuluyor.Son olarak Google, Android kullanıcılarını sahte telefon aramaları ve kısa mesajlardan korumak amacıyla Google Mesajlar ve Google Telefon uygulamalarında yapay zeka destekli Dolandırıcılık Algılama özelliğini duyurdu.Bu özellik, bir arama veya mesajın yüksek olasılıkla dolandırıcılık amaçlı olduğuna dair kullanıcıları uyaracak.Kullanıcılar, yanlış bir uyarı durumunda gelecekteki bildirimlere izin verme seçeneğine sahip olacak.