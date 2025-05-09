Beykoz Belediyesi’ne yeni yolsuzluk soruşturması

CHP'li Beykoz Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aralarında belediye başkanı Alaaddin Köseler, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nce yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verildiği iddiası üzerine yeni bir soruşturma için düğmeye bastı. Sosyal medya hesaplarında Beykoz Belediyesinde, yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verildiği iddiasının dile getirilmesi üzerine Beykoz Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.Belediye Başkanlığından son bir yıl içinde bina ve dairelere verilen numaralar ile ilgili belgelerin gönderilmesinin istendiği, yine İçişleri Bakanlığından da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verinin istendiği öğrenildi.Beykoz Belediyesi'ne yazılan müzekkerede son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralar ile ilgili belgeler ve söz konusu işlemlerden son bir yıl içerisinde sorumlu olan belediye personelinin isimleri talep edildi. Kapı numarası özellikle elektrik, su, doğalgaz, telekom aboneliklerinin açılması; işyeri işletmelerinin ticaret siciline kayıt edilmesinde anahtar rol oynamakta.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen ve iki ayrı operasyon yapılan soruşturmanın da tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.Beykoz Başsavcılığı.nın kısa bir süre içerisinde 26 şüpheli hakkında fezleke düzenleyerek Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında 13 tutuklu, 3 tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve 10 adli kontrol kararı bulunuyor.