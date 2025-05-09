İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife: İskanı alır masaya koyarım ama bedeli var...

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki inşaat projelerinin ruhsat ve iskanı karşılığında müteahhitlerden zorla rüşvet aldığına dair her geçen gün yeni bir müteahhit ifadesi ortaya çıkıyor. Şikayetçi olan müteahhitlerin savcılığa verdiği ifadeler, İmamoğlu'nun tüm müteahhitlere aynı tarifeyi uyguladığını, rüşvet almadan ruhsat ve iskân vermeyerek ilçede bir korku imparatorluğu yarattığını ortaya koyuyor. Daha önce müteahhitler; Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Dursun Keleş, Cemal Üneş ve Fuat Keleş inşaat projelerinin ruhsatları ve iskanları karşılığında İmamoğlu'nun kendilerinden zorla rüşvet aldığını ifade etmişti.Soruşturma dosyasına giren yeni bir müteahhit ifadesine göre; İmamoğlu ve ekibi Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül'e de aynı tarifeyi uyguladı. İmamoğlu Metin Gül'den iki ayrı projenin iskanı karşılığında 6 milyon lira rüşvet aldı. Müşteki şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Metin Gül, 'İmamoğlu, Kubist isimli projemizin iskanını veremeyeceklerini söyledi. Ardından Adem Soytekin bana gelerek, 'Ben bu işi hallederim. İskanı alır masaya koyarım. Ama bedeli var' dedi. 3 milyona anlaştık. 3 milyonu bir daire ve 2,5 milyon TL olarak verdim. Aynı dönem inşaatını bitirdiğimiz bir diğer projemiz BeyCity'nin iskanı için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş'e 3 milyon TL verdik' dedi.Metin Gül ifadesinde şunları söyledi:'KUBİST isimli projeyi biz arsa sahibi Aydın Çebi'den kat karşılığı sözleşme imzalamak suretiyle aldık. Bu işi aldığımızda burası Gürpınar Belediye sınırları içerisindeydi. Gürpınar Belediyesi lav olunca Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisinde kaldı. Biz bu inşaatı Yusuf UZUN Belediye Başkanı olduğu zaman içerisinde tamamladık ancak bir türlü iskân alamadık. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra birkaç kere iskân almak için görüştük. Gerçek olmayan gerekçelerle bize iskân veremeyeceklerini söylediler. İskân vermedikleri için elektrik su da bağlayamadık, şantiye elektriği ile bir süre idare ettik. Ancak ticari olarak ciddi zarar uğramaya başladık.2014 yılının sonlarına doğru Adem SOYTEKİN bana yukarıdan geldiklerini söyleyerek, 'Ben bu işi hallederim. İskanı alır masaya koyarım ama bedeli var.' dedi. O dönemin parasıyla 5 milyon TL (dönemin parasıyla 2 milyon dolardan fazla) istedi. Ben 5 milyonun çok olduğunu söyledim, kendisi yanımızdan ayrıldı. İki gün sonra Fatih Keleş ile beraber yanımıza geldiler. Sonunda pazarlıkla 3 milyon TL'ye anlaştık.Bu 3 milyonu bir daire ve hatırladığım kadarıyla 2,5 milyon TL para aldılar. Hem parayı hem de daireyi iskanı getirdikten sonra kendilerine verdim. Tapuyu Adem Soytekin ASOY İnşaat üzerine, parayı ise Fatih Keleş elden aldı. Adem ve Fatih ise bu menfaatleri elde ederken yukarıdan geldiklerini birçok defa ima ettiler.Aynı dönemde inşaatını bitirdiğimiz ve iskanını alamadığımız Günyüzü İnşaat, Arke İnşaat ve Beyaz İnşaat'ın sahibi olduğu BeyCity projesi için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş bu projenin iskanını halledebileceklerini söyledi. Burası için de 3 milyon TL'ye anlaştık. 4 ortak olduğumuz için 750 bin TL'sini ben verdim, diğer ortaklarla da Adem ve Fatih ilişkiye girdi. Buranın da iskanını aldık.'