Apple'dan bir ilk! iPhone 17 pro...

iPhone 17 Pro serisi, beklenen lansmanıyla birlikte önemli bir yenilik sunacak. 12 GB RAM sayesinde kullanıcılar, çoklu görevlerde ve yapay zeka uygulamalarında gözle görülür bir hız ve akıcılık deneyimleyecekler.Bu artış, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalar ve oyunlar için büyük bir avantaj sağlayacak.Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni iPhone modellerinin ana RAM tedarikçisi olarak öne çıkıyor.Üretimin yüzde 70'ini karşılayacak olan Samsung'un yanı sıra, SK hynix ve Micron da bellek tedarik zincirinde önemli rol oynayacak. Bu iş birlikleri, Apple'ın güvenilir ortaklarla çalıştığını gösteriyor.Temel iPhone 17 ve yeni iPhone 17 Air modellerinin ise şimdilik 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.Ancak analistlere göre, bellek tedarik durumuna bağlı olarak Apple, Air modelinde de 12 GB RAM seçeneğini değerlendirebilir.Bu durum, gelecekte tüm iPhone modellerinde daha yüksek RAM kapasitelerinin standart hale gelebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.