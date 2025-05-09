Sözcü TV'de büyük kavga! Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e ağır sözler: O sözleri yedirirler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde tokatlı saldırıya uğradı. Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'Armut gibi geziyor' dedi ve yeteri kadar güvenlik önlemi almadan dolaşması nedeniyle tepki gösterdi.Özgür Özel'den kendisine 'armut gibi geziyor' diyen Yılmaz Özdil'e ve Sözcü TV'ye tepki gösterdi.Özel şu ifadeleri kullandı:'Bir cenaze var. Ben cenazenin önüne geçtiğime utanıyorum. Benim eşimin evi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar her şeyi çok bilen kahraman abi Özgür Özel geri vites mi yapıyor diyor. O Özgür Özel geri vites yaptı diyor, o geri vitesi yedirirler adama. Elini boş yollamayın diyor. Bir kişinin ismimi söylemek yerine hakaretamiz şeyler söyleyip burada koltukta oturabiliyor. Uyarılsın bir şey söylensin ya! O dediğiniz eleştiriyi yapan adam o 1 kişi yaptı o bir kişinin hakaretiyle birileri hareketlenmeye çalıştı. O kişi onu hangi çatı altında yaptıysa o çatı bir ülkenin ana muhalefet liderine adı yerine o kişinin kendi taktığı lakapla hitap etmesine susuyorsa ben bir şey demiyorum.'Yılmaz Özdil de Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından jet cevap verdi. Yılmaz Özdil, 'Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani. Vitesi yedirmesini heyecanla bekliyorum...'