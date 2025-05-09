PKK kongresini topladığını duyurdu

AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin iki hafta içinde netlik kazanacağını belirtti. Toplantıda, sürecin MHP ile birlikte dikkatle takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde memleketin sorunlarını çözmeye gayret edeceklerini ifade etti. Erdoğan, 'Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin, vatandaşa sahada süreci iyi anlatın' dedi.En son 21 Nisan'da DEM Parti milletvekili Pervin Buldan ve avukatı Faik Özgür Erol ile görüşen Öcalan'ın, 'daha fazla gecikilmemesi' yönünde net mesajlar verildiği konuşuluyor.Öcalan, avukatı Faik Özgür Erol'a '27 Şubat'a yaptığı 'silahları bırakın' çağrısının çok net olduğunu, silahlı dönemin bittiğini açıkça ilettiğini' belirterek, 'Örgütün yapması gereken çağrıma uymasıdır. Çağrım çok net. Önünde arkasında herhangi bir şart ve ima yok. Artık silahlı dönem tamamlandı. Siyasete şans tanımak gerekir' dediği iddia edildi.Konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu şu ifadelere yer verdi:Tarihi bir eşiği aşmak üzereyiz. PKK fesih kararını alacağı kongre sürecini tamamladı. Fakat Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle aynı zamanda lojistik nedenlerle geciktiğine dair birtakım duyumlar vardı. PKK'nın fesih kararını çok yakında açıklamasını bekliyoruz. Bu bugün de olabilir ancak 'Analar Ağlamasın' söylemini dikkate aldığımızda 11 Mayıs Pazar Anneler Günü de olabilir. Ben de buradan Diyarbakır Anneleri'ne selam gönderiyorum. Önümüzdeki haftaya kalmadan PKK'nın fesih kararını kendisinin duyurmasını bekliyoruz..Süreç nasıl işleyecek?Önümüzde 2 ay gibi düşünülen ama biraz daha zaman yayılması muhtemel silahların bırakılması, silah depolarının yerlerinin gösterilmesi, belirlenen noktalara silahların teslim edilmesi yani PKK'nın silahtan arındırılması ile ilgili başka süreç başlayacak.PKK'nın tüm unsurları ile birlikte fesih kararı alması yakında bunun resmiyet kazanması ve kamuoyu ile paylaşılacak olması 40 yılı bulan ve bu kadar ağır maliyet üreten problemde küresel güçlerin ve istihbarat servislerinin elinin içinde olduğu yapının fesih kararı alması sonrasında bölgedeki tüm Kürt kökenli nüfus ve unsurlar bakımından da Türkiye merkezli yepyeni bir döneminde açılacağının ipuçlarını veriyor. Türkiye bu prangadan kurtulup önüne bakacak..Silah bırakma süreci istihbarat teşkilatının sahadaki etkili unsurları aracılığıyla aynı zamanda TSK'nın bilgisi ve gözetimi ile yürüyecek ve gizli şekilde yürütülecek. Silah ile örgüt bağı bütünüyle kopartılacak. PKK sona erecek silahlar devreden çıkacak. Belirlenecek ve gösterilecek yerler silahlar teslim edilecek.