Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Cevap vermek yerine saldırmayı seçiyorsunuz'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 159 milyon TL’ye mal olduğu iddia edilen 45 milyon karton bardak alımı üzerinden kamu kaynaklarını israf ettiğini ortaya çıkarmıştı. Gökçek, bardakların akıbetiyle ilgili sorularına belediyeden hakaret içerikli yanıtlar geldiğini belirterek, yönetimi şeffaf olmamasını eleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kamu kaynaklarını israf etmekle suçladı. Sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamada Gökçek, 159 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen ve sayısı 45 milyonu bulan karton bardak alımına dikkat çekti. Alınan bardakların nerede olduğunu soran Gökçek, belediyeden gelen cevapsızlık ve hakaret içerikli tepkilere sert yanıt verdi.

Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Biz size, 159 milyon TL'ye yaptığınız ihalede alınan, yan yana dizildiğinde Mansur Yavaş'ın Ankara'daki süper lüks evinden kızının Londra'daki süper lüks evine kadar yol oluşturabilecek 45 milyon karton bardağın nerede olduğunu soruyoruz. Siz ise bu soruya hakaret dolu açıklamalarla yanıt veriyorsunuz.'Belediye yönetiminin cevap vermek yerine hakaretle karşılık verdiğini belirten Gökçek, kamuoyunun bu sorulara yanıt beklediğini vurguladı. “Cevap vermek yerine hakaret ediyorsunuz. Sorunun ağırlığı karşısında susup saldırmayı seçiyorsunuz. Çünkü verecek bir cevabınız yok.” sözleriyle Yavaş yönetimini suçladı.Açıklamasını, “Unutmayın, hakaret çaresizliğin dilidir.” diyerek bitiren Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni şeffaf olmamakla, kamu kaynaklarını israf etmekle ve hesap verememekle suçladı.