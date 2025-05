ChatGPT'den radikal adım! Ömür boyu abonelik geliyor

Yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT, kullanıcı tabanını genişletmeye devam ederken abonelik modelinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Halihazırda bireysel kullanıcılar için aylık bazda sunulan ChatGPT Plus (20 dolar) ve Pro (200 dolar) abonelikleri, yakın zamanda yıllık ve ömür boyu seçeneklerle çeşitlenebilir.Digital Trends'in haberine göre, yeni özellik ChatGPT mobil uygulamasının APK dosyasında keşfedilen kod satırlarında ortaya çıktı. Kodlarda yer alan ifadeler, farklı abonelik katmanlarının test edildiğini ortaya koyuyor. Yıllık abonelik için indirimli fiyatların planlandığına gösteren satırlar da bulunuyor. Hatta daha kısa süreli, haftalık abonelik seçeneği bile değerlendiriliyor.Şu anda yıllık abonelik yalnızca ticari müşterilere sunulan 'Team' ve 'Enterprise' planları kapsamında mümkün. Ancak bireysel kullanıcılar için bu özelliğin hayata geçmesi düzenli kullanıcılar için daha cazip bir alternatif olacaktır.Öte yandan fiyatlar henüz belli olmasa da tahminler, mevcut fiyatlar üzerinden bir yıllık Plus aboneliğin 240 dolar yerine 200 dolar gibi indirimli bir rakamla sunulabileceği yönünde.En dikkat çekici gelişme ise 'ömür boyu abonelik' seçeneği. Bu tür aboneliklerin genellikle 10 yıl baz alınarak fiyatlandırıldığı biliniyor. Bu da ChatGPT Plus için 2 bin ila 3 bin dolar arası, Pro plan içinse 20 bin ila 30 bin dolara varan bir fiyat etiketine işaret ediyor.OpenAI cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.