İzmir koktu vatandaş isyanda! Salgın hastalık riski kapıda

İzmir Konak Belediyesi'nde önceki gün başlayan işçi grevi, kent merkezini vurdu. Kentin finans merkezi olarak bilinen Çankaya semti başta olmak üzere Konak ilçe sınırları içindeki cadde ve sokaklarda toplanmayan çöpler nedeniyle İzmir'e yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Belediyeye bağli Merbel Sirketi işçilerinin Basmane hizmet binası önündeki bekleyişleri gün boyu sürerken taraflar yine anlaşma sağlayamadı. Sendika greve devam kararı aldı.İzmir'in kalbi olarak tabir edilen Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel Şirketi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca sendika daha önceden duyurduğu gibi 7 Mayıs Çarşamba günü greve çıktı. Konak Belediyesi'nin Basmane semtindeki hizmet binasına üzerinde 'Bu işyerinde grev var' yazan pankart asan işçiler, belediye binası önünde ateş yakıp grev halayı çekti. Kadrosu Merbel Şirketi'nde bulunan 1580 işçinin iş bırakıp greve gitmesiyle kent merkezinde tüm belediyecilik hizmetleri durdu.Vatandaşlar İzmir'in merkez ilçesinde yaşanan kirlilik nedeniyle isyan etti. İlçe merkezi sınırları içinde çok sayıda tarihi ve turistik mekân bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, 'Bu görüntü ne Konak ilçemize ne de İzmir'e hiç yakışmıyor. Gün içinde çok sayıda yerli ve yabancı turist Konak ilçesi sokaklarında gezip alışveriş yapıyor.Ortaya çıkan bu görüntünün izahı yok. Dünya Mars'a yolculuğu konuşurken biz İzmir'de hâlâ daha toplanmayan çöplerle uğraşıyoruz' diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar grevin bir an önce sonlandırılıp çöplerin toplanmasını talep etti.İlçe sokaklarında bunlar yaşanırken Konak Belediyesi'nde taraflar bir kez daha bir araya geldi. Yaklaşık 8 saat süren toplu iş sözleşmesi görüşmesinden yine sonuç çıkmadı. İşveren daha önce en düşük işçi maaşı için önerdiği 52 bin 900 liralık teklifi 54 bin 917 liraya çıkarsa da anlaşma sağlanamadı.Havaların da ısınmasıyla birlikte oluşan çöp dağlarından etrafa yayılan pis koku ve sinek halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Grev sadece temizlik hizmetlerini değil ilçe genelindeki park ve bahçeleri de vurdu.Parklarda sulama, bakımonarım ve temizlik işleri grev nedeniyle yapılamadı. İlçedeki asfaltlama çalışmaları da yine grev nedeniyle durdu.