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Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Okullar o tarihte açılacak!

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Okullar o tarihte açılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planladıklarını açıkladı.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:51
Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Okullar o tarihte açılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk milyonlarca öğrenci ve aileyi ilgilendiren 'Okullar ne zaman açılacak' sorusuna da açıklık getirdi. Bakan Selçuk'un konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

* Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.

* Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.

* Elbette bu gidişe bakıyoruz, dünyadaki gidişe de bakıyoruz. Kontrol artmaya başladı. Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde. Tereddütsüz eylülde başlayacak gibi yönetiyoruz. 6 Eyül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz.

LGS SONUÇLARI 26 TEMMUZ'DA

* Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız. Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek.



 
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