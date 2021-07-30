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Türkiye yangın kabusu yaşıyor! 2 ülkeden destek...

Türkiye yangın kabusu yaşıyor! 2 ülkeden destek...

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınların 57'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Yangınlarda şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, 138 kişi de yaralandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan ve Ukrayna'dan ise Türkiye'ye destek için uçaklar havalandı. İşte Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarıyla ilgili dakika dakika tüm gelişmeler...

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 14:01
Türkiye yangın kabusu yaşıyor! 2 ülkeden destek...

Tatil bölgesi Antalya Manavgat'taki orman yangınının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Bakan Pakdemirli, 57 yangının kontrol altında olduğunu, aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş olduğunu belirtti. Alevler mücadele kararlılıkla devam ederken komşu ülkelerden de Türkiye'deki yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için yardımlar geliyor.

UKRAYNA BAŞBAKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN VE YARDIM MESAJI


Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada hem Türkiye için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Hem de yangın söndürme uçaklarının Türkiye'ye doğru havalancağını duyurmuştu. Zelenski'nin mesajı şu şekildeydi "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak"

UÇAKLAR TÜRKİYE'DEKİ YANGINLAR İÇİN "ACİL" KODUYLA HAVALANDI


Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de imzalanan Mutabakat Zaptı'na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.

Uçaklar Ukrayna'dan "acil" koduyla havalanırken yola çıkmasının ardından Ankara'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

AN-32 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ


An-32, An-26'dan geliştirilmiştir. Bu işi başlatan müşteri Hindistan Hava Kuvvetleri'dir. An-32 elverişsiz hava koşullarına dayanıklılık bakımından An-26'dan daha iyidir.

Büyük çaptaki pervaneler için motorun yeri kanat üstü yükseklikte konulmuştur, AI-20 turboprop motor 5100 hp güç ile çalışır, An-26 AI-20 motorundan neredeyse iki misli güce sahiptir.

An-32 bu yüzden tropikal ve dağlık koşullarında mükemmel take-off özelliğine sahiptir.

Değeri 2000 yılına göre 6-9 Milyon Dolardır. An-32P uçakları ise An-32 uçaklarının yangın söndürme için özel olarak modifiye edilmiş halidir.

AZERBAYCAN DA EKİP GÖNDERECEK


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı


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