USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
Ana Sayfa
Teknoloji
Türkiye'de ilk yerli elektrikli tren son aşamaya geldi! İşte raylarda olacağı tarih ve öne çıkan özellikleri

Türkiye'de ilk yerli elektrikli tren son aşamaya geldi! İşte raylarda olacağı tarih ve öne çıkan özellikleri

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı. Türk mühendisler tarafından yapılan milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen yerli tren 4 bin km teste tabi tutuldu. Öte yandan yerli trenden 100'e yakın üretilmesi ve yıl sonunda raylarda olması bekleniyor.

Teknoloji / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:57
Türkiye'de ilk yerli elektrikli tren son aşamaya geldi! İşte raylarda olacağı tarih ve öne çıkan özellikleri

Milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı tamamlanarak testlerine başlandı. Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapının ve yetkinliğin kullanılarak söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İŞTE YERLİ ELEKTRİKLİ TRENİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

2021 yılı sonunda sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yolcu taşımacılığına başlayacak ve yıl sonu itibariyle vatandaşlar milli elektrikli setlerle seyahat edebilecek.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında 2022'de 4 set, 2023'te 15 set, 2025'e kadar ise toplamda 56 set teslim edilecek.

KONFOR VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yerli ve milli tren, yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden yapıldı.

'SAATTE 176 KM HIZ'

Saatte 176 km hıza ulaşabilen trenin setlerinde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı

PROJEDE BÜYÜK BAŞARI SAĞLANDI

Uluslararası standartlara göre tasarlanan Millî Elektrikli Tren Setleri, fabrika testleri geçen yıl başarıyla tamamlayarak yol testlerine başladı ve testleri sıkıntısız şekilde tamamlayarak projede büyük başarı sağladı.

Prototip üretiminde yüzde 65 yerlilik sağlanırken, seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedeflendi.

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı