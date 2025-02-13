İzmir Körfezi alarm veriyor! CHP’li belediyenin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'de sık sık haberlere konu olan 'kötü koku' ve 'çöp dağı' sorunlarına İzmir Körfezi de eklendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2024 yılı başından bugüne kadar yapılan denetimlerde ise bir numaralı sorumlu olan İzmir BB'ye ceza üstüne ceza yağdı.2024 yılı başından bugüne kadar büyükşehir belediyesine bağlı tesislerde 200'ü aşkın denetim yapıldı. İncelemelerde sık sık farklı bir kusur tespit edilirken, son 13 ayda İzmir BB'ye kesilen cezanın tutarı 26,3 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte tüm sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.Yüzlerce denetim, on milyonlarca lira ceza ve peş peşe yapılan suç duyurularına rağmen belediyenin İzmir Körfezi'ne yönelik skandal faaliyetleri bu hafta da devam etti. İhbar üzerine gerçekleştirilen son denetim sonucunda İzmir BB'nin Hamandalı Katı Tesisi'nden sızan atık suyun taşkına neden olduğu ortaya çıktı.Çiğli ilçesinde rögar taşması ve kötü kokuya sebep olan olay, vatandaşı bir kez daha canından bezdirdi. Bölgede belediyenin, yağmur suyu kanalıyla kirli atık suyu körfeze deşarj ettiği anlaşıldı.2024 yılında ceza üstüne ceza alan İzmir BB, umursamaz faaliyetlerini 2025 yılına da taşıdı. Farklı ilçelerde yer alan büyükşehir belediyeye ait arıtma tesisleri, birçok skandala imza atarak körfezi zehirlemek için adeta yarışa girdi.Yalnızca son 1,5 ayda yapılan denetimlerde belediye tesislerinin İzmir Körfezi'ne direkt çamur boşalttığı, evsel atık suları doğrudan deşarj ettiği ve kanalizasyon sularını körfeze bağladığı ortaya çıktı. Bu süreçte kapasite yetersizliği sebebiyle de bazı tesislerin tüm kirli sularını doğrudan körfeze aktardığı belirlendi.İzmir'de yerel yönetimlerin yanı sıra özel işletmelere yönelik de sıkı bir denetim süreci yürütülüyor. Bakanlık eliyle İzmir'de 2024 yılında 4 bin 748 sanayi tesisine toplam 4 bin 936 çevre denetimi gerçekleştirildi.Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesislere toplam 103,5 milyon lira ceza kesildi. 23 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı.Öte yandan geçen yıl İzmir'de 9 bin 196 gemi denetiminde ise 12 deniz aracına 961 bin 293 lira ceza uygulandı.