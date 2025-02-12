Osman Gökçek'ten Ali Mahir Başarır'a tepki! 'Balya balya paralar araştırılmasın istiyorsunuz'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaptığı konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi. Gökçek, 'Balya balya paralar araştırılmasın istiyorsunuz.' dedi.Osman Gökçek konuşmasında, 'Şimdi tabi, balya balya paralar araştırılmasın istiyorsunuz. Beşiktaş'ta 1 milyar TL'ye verilen, satılması gereken benzinliğin 500 milyon TL'ye satılmasının araştırılmasını istemiyorsunuz. Ankara'da tabut ihaleleri oluyor, vurgun oluyor ama araştırılmasını istemiyorsunuz.''Şimdi siz kalkıyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde otobüslerle ilgili olarak yapılan ihalelerdeki vurgunların araştırılmasını istemiyorsunuz. Şunu soprmak istiyorum. Burası bir hukuk devletiyse, sizin de bir yanlışınız varsa bunların da araştırılması lazım ki Beşiktaş Belediye Başkanınıza 38 tane soru soruldu, Mahir Bey. 38 tane sorulan soruya, bu soruların cevabını bilmediğini, bunun kendi bürokratlarına sorulması gerektiği cevabını söyledi. Peki siz, kapının önünde, belediye başkanınız bilmezken, siz cevaplarını nereden biliyordunuz? Çok merak ediyorum.'dedi.Konuşmasını sürdüren Gökçek, Gelelim diğer konuya. toplum istiyor ki bu sizin delegeler ile ilgili konular araştırılsın. Bu şaibeli durumlar araştırılsın. Iphone'a mı satıldı, paraya mı satıldı? Nereye satıldı bu delegeler? Bunlar araştırılsın.Gelelim senin konuna. Melih Gökçek 500 adet soruşturma geçirdi, belediye başkanlığı döneminde. Belediye başkanlığı bittikten sonra da 20 tane soruşturma geçirdi. Bu adam soruşturma geçirirken, hepsine gidip ifade veriyor da sizinkilerle ilgili bir soruşturma geçirdiği zaman siz bu konularla ilgili gitmeyecek misiniz? Bu konularla ilgili ifadenizi vermeyecek misiniz? Böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi?' ifadelerini kullandı.