CHP’de bir skandal daha! İlçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

CHP'de parti yöneticilerinin isimleri skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Parti içinde yaşanan taciz, tecavüz ve şantaj olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez soruşturmaya konu olan isim CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanlığını yapan 42 yaşındaki Mehmet Vural A. oldu.

Evli olan CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. Bir süredir kendisiyle aynı ilçede yaşayan Şengül A.(46) ile yasak aşk yaşıyordu. Ancak kadın, 2023 yılında ayrılık kararı alınca olanlar oldu.Ayrılık kararını hazmedemeyen Mehmet Vural A., sevgilisine ahlak dışı mesajlar atarak özel ve müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit etti. Yaşananlara dayanamayan Şengül A., şikayette bulundu.Şikayet üzerine 2 Haziran 2023'te ifadesi alınan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. Yasak aşkını ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Bunun üzerine yazışmalar soruşturma dosyasına sunuldu.Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BTK'dan ikilinin telefon kayıtları istendi. İkili arasında iletişim tespitinin ortaya çıkmasının ardından 16 Kasım'da yeniden ifadesi alınan Mehmet Vural A, ilişkilerini itiraf etti ancak tehdit ve şantaj suçuna karışmadığını öne sürdü.Şengül A. tarafından savcılığa verilen mesajlaşma kayıtlarında ikili arasında sevgililik ilişkisi yaşandığı, bu ilişkinin sona ermesi nedeniyle CHP İlçe Başkanının ilişkinin devamını sağlamak ve bu şekilde kendisine yarar sağlamak maksadıyla kadının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.Mehmet Vural A. hakkında hazırlanan iddianamede sanık hakkında zincirleme şantaj suçundan 1 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağını öğrenildi.