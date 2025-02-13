Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın, akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE -1°C, 10°CÇok bulutluEDİRNE -3°C, 9°CÇok bulutluİSTANBUL 2°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu,SAKARYA 2°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıSabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluSabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluHATAY 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA -1°C, 5°CSabah saatlerinde kar yağışlıESKİŞEHİR -1°C, 4°CÇok bulutluKONYA -2°C, 4°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlıSİVAS -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -3°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıDÜZCE 0°C, 8°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıKASTAMONU -1°C, 2°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıARTVİN 1°C, 9°CKıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 5°C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 5°C, 8°CKıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -10°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -14°C, -2°CKar yağışlıMALATYA 0°C, 4°CSabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN -7°C, 5°CKar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR -1°C, 8°CYer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 2°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMARDİN 2°C, 6°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA 3°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı