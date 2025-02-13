Ankara'da toplu ulaşıma zam yapıldı: Yeni tarifeler belli oldu

Ankara'da toplu ulaşıma zam geliyor...Yeni yılla birlikte zamlar peş peşe yapılıyor.Başkentte toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 23,8 olarak belirlendi. Yeni fiyatlarla tam bilet ücreti 26 TL olacak.Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.EGO'dan yapılan açıklamaya göre de 'Vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır' denildi.Öte yandan şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenen özel halk otobüslerinin akıbeti de merak konusu olmakta.Ocak ayında yapılan açıklamada Özel Halk Otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları gerekçesiyle kendilerine verilen destek ödemelerinin kesildiği öne sürülmüş ve 1 Şubat tarihi itibarıyla özel halk otobüslerinde 60-65 yaş ve öğrenci indirimli kartların kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.Son olarak belediye ile yapılan görüşmelerin ardından söz konusu kısıtlama kararının 15 Şubat'a ertelendiği açıklandı.Ayrıntılar geliyor...