Bakan Işıkhan duyurdu! Engelli vatandaşlar ile eski hükümlülere destek artırıldı

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendi işini kurmak isteyen engelliler için hibe desteğinin 580 bin TL’ye, eski hükümlüler için ise 435 bin TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çalışma hayatına dahil olmak isteyen engelli vatandaşlar ile eski hükümlü kişileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, bu kişilere yönelik hibe ve destekleri yükselttiklerini duyurdu.Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yönelik hibe desteğinin 580 bin TL'ye, eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteklerinin ise 435 bine çıkarıldığını kaydetti:'İstihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe ve desteklerimizi yükseltiyoruz.Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin TL'den 720 bin TL'ye, Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin TL'den 580 bin TL'ye, Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin TL'den 435 bin TL'ye yükseltiyoruz.'