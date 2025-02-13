Skandal ‘Gazze planı’na Beyaz Saray desteği: Barış getirecek!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planının Orta Doğu'ya barış getireceğini ve Filistinlilere daha müreffeh bir yaşam sunacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt ABD Başkanı Trump ile Ürdün Kralı Abdullah'ın görüşmesinin önemine dikkat çekerek, 'Kral Abdullah, ciddi düzeyde istihdam yaratacak olan bir kalkınma süreci için kullanılacak ek arazilerle birlikte Filistinlilerin yerinde kalmasını tercih ediyordu ancak Başkan, Filistinlilerin daha güvenli bölgelere taşınmasının çok daha iyi ve güzel olacağını düşünüyor' ifadelerini kullandı.Trump'ın planının tek amacının 'Orta Doğu'ya barışı getirmek' olduğunu savunan Leavitt, bu planın ayrıntılarıyla ilgili Arap müttefikleriyle görüşmelere devam edeceklerini vurguladı.