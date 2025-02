Bakan Kurum'dan İlk Evim Arsa Projesi'ne ilişkin açıklama: Hedef 100 bin sosyal konut

Bakan Kurum, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) aylık yayımlanan 'Kriter' dergisine röportaj verdi.Deprem bölgesini dünyanın en büyük inşaat sahasına dönüştürdüklerinin belirten Kurum, depremden etkilenen 11 ilde kurulan 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçinin haftanın 7 gün 24 saati çalıştığını vurguladı.En son 24 Ocak'ta Malatya'da 46 bin 307 yeni yuvayı daha hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Kurum, bugüne kadar 201 bin 431 bağımsız bölümün afetzedelere kazandırıldığını hatırlattı.Hedeflerinin bu senenin sonunda deprem bölgesinin tamamında 453 bin konutu ve bağımsız bölümü vatandaşlara teslim etmek olduğunun altını çizen Kurum, 'Deprem bölgesinde asla tasarruf yok. 11 ilimizi bir an önce ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.' ifadesini kullandı.Depremin ardından yaraları hızla sarabilmek için bugüne kadar yaklaşık 2 trilyon lirayı aşan tutarda yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'2025 bütçesinde ise deprem bölgesinin yeniden inşası ve ihyası için tam 584 milyar lira kaynak ayırmış bulunuyoruz. Üstelik bu rakam, yalnızca konut inşa çalışmalarını değil ekonomik ve sosyal yaşamı yeniden canlandırmayı hedefleyen, tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda, tüm kesimleri destekleyen büyük ve küçük ölçekli projeleri içermektedir.'İLK EVİM ARSA PROJESİBakan Kurum, röportajda İstanbul'daki 'Kentsel Dönüşüm Seferberliği'ne de değindi.İstanbul'da 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonunun yüksek risk altında olduğunu belirten Kurum, 'Daha da vahimi, 600 bin konut ve iş yeri her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tablo, sadece bir tehdit değil aynı zamanda kararlı ve cesur adımlar gerektiren bir durumdur. Bakanlık olarak, İstanbul'un 39 ilçesinde bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. Şu anda ise 'Yarısı Bizden' kampanyamızla dönüşüm sürecine ivme kazandırıyor, İstanbul genelinde 193 bin bağımsız bölümün dönüşümünü hızla sürdürüyoruz. 'Yarısı Bizden' ile vatandaşlarımıza dönüşümde büyük bir kolaylık sağlıyoruz.' açıklamasında bulundu.Türkiye'de bugüne kadar dönüştürülen 3,7 milyon konutla, 15 milyon kişiyi güvenli yuvalara kavuşturduklarını belirten Bakan Kurum, şu anda yapımı devam eden 735 bin konutun dönüşümünü de en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.Kurum, İlk Evim Arsa Projesi ile Temmuz 2025'e kadar arsa tahsis süreçlerini tamamlamayı, yıl sonuna kadar ise bu projeyi kapsayan 100 bin sosyal konut üretmeyi amaçladıklarını aktardı.'İZMİR KÖRFEZİ'Nİ KURTARMA MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin herkesi derinden üzdüğünü, Körfez'den alınan numunelerde, amonyak seviyesinin sınır değerin tam 50 kat üzerinde olduğunun belirlendiğini bildirdi.'Bu, İzmir Körfezi'nin karşı karşıya olduğu vahim tabloyu gözler önüne sermektedir' ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:'Yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi hayati önem taşımaktadır. Maalesef şu ana kadar hiçbir şey yapılmamış. Her seçimde Körfez'de yüzmeyi vadediyorlar ama gelinen noktada Körfez'de yaşamak bile mümkün değil. Şu anda baktığımızda Körfez aslında yerel yönetimlerin önleyemediği kirlilik yükünü kaldıramıyor. Arıtma tesisleri yetersiz. Sık sık denetim ekiplerimiz sahada çalışmalar yapıyor, her denetimde aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hepsi, ama fakat demeden sorumluluklarını yerine getirmeli. Biz, milletimizle el ele vererek İzmir Körfezi'ni kurtarma mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu, siyasi bir tercih değil, geleceğe karşı duyduğumuz tarihi bir sorumluluktur.'Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajın oluşum nedenlerinin ortadan kaldırılması için karasal yüklerin azaltılmasının en öncelikli ve en etkili önlem olarak öne çıktığını belirterek, belediyelerin, Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık kalması gerektiğini vurguladı.