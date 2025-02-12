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İskenderun'da endişelendiren görüntü: Deniz çekildi

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde yaşanan deniz çekilmesi dron ile havadan görüntülendi.

Ekleme: 12.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:40 / Editör: Atilla Özbir
İskenderun'da endişelendiren görüntü: Deniz çekildi
İskenderun Körfezi'nde kış mevsiminin gelmesiyle denizde çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi.

Arsuz ilçesi ve İskenderun ilçesi mevkisinde Akdeniz'de yaşanan çekilme dron ile havadan görüntülendi. Yer yer 15 metreyi bulan deniz çekilmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.

İskenderun'da endişelendiren görüntü: Deniz çekildi

'İSKENDERUN'DA DAHA ÖNCEDEN BÖYLE DENİZ ÇEKİLMESİYLE KARŞILAŞMADIK'

Gördüğü manzara karşısında tedirgin olan 65 yaşındaki Bahattin Çelik, 'Denizin çekilmesi bizleri çok korkutuyor. İskenderun'da daha önceden böyle deniz çekilmesiyle karşılaşmadık. Denizin metrelerce çekilmesi bizleri tedirgin ediyor' şeklinde konuştu.

İskenderun'da endişelendiren görüntü: Deniz çekildi