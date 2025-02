Samsung kullanıcıları için kötü haber: One UI 7 güncellemesi gecikecek

Samsung'un merakla beklenen One UI 7 güncellemesinin, Galaxy S25'in piyasaya sürülmesiyle birlikte daha da gecikeceği ortaya çıktı. Güncellemenin mart ayının ortalarına kadar yetişmesi beklenmiyor.

Samsung, akıllı telefon pazarında konumunu korurken, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için sürekli olarak çalışıyor.Şirketin en son kullanıcı ara yüzü olan One UI 7, uzun zamandır bekleniyor. Ancak, gelen son haberler, güncellemenin daha da gecikeceğini gösteriyor.Galaxy S25'in piyasaya sürülmesiyle birlikte gündeme gelen gecikme, Samsung kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.One UI 7'nin çıkış tarihi hakkında birçok farklı iddia ortaya atılmış olsa da Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı.En son iddialara göre, güncelleme 31 Mart'ta sadece Galaxy S24 FE için yayınlanacak. Bu durumda, Galaxy S24 serisinin diğer modelleri de güncellemeyi mart ayının başlarında ya da ortalarında alacak.Samsung'un yazılım güncellemeleri konusunda geçmişte de gecikmeler yaşandığı biliniyor.Bu nedenle, One UI 7'nin de beklenenden daha geç yayınlanması sürpriz olmayacak. Hatta bazı kaynaklar, güncellemenin ikinci çeyreğe, yani nisan ayına kadar sarkabileceğini iddia ediyor.Samsung'un güncelleme stratejisine göre, One UI 7'yi ilk olarak amiral gemisi modelleri alacak.Daha sonra orta segment ve giriş seviyesi cihazlar güncellemeyi takip edecek. Bu da güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının haftalar hatta aylar sürebileceği anlamına geliyor.