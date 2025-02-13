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Bodrum'da bir kez daha isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.

Bodrum'da bir kez daha isale hattı patladı
Ekleme: 13.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:05 / Editör: Atilla Özbir
Bodrum'da bir kez daha isale hattı patladı
Önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine aynı manzara...

Bodrum'da bir türlü çözülemeyen isale hattı sorunu yine patlak verdi. Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, saat 07.30 sıralarında kaldırımın altından geçen isale hattı patladı.

Bodrum'da bir kez daha isale hattı patladı

BODRUM'DA YİNE AYNI SORUN

Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İhbarla bölgeye ulaşan belediye ekipleri, suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.

Bodrum'da bir kez daha isale hattı patladı