Mansur Yavaş'ın ‘örnek’ ihalesi bile usulsüz! Milyonluk ihaleyi özel şirkete pasladı

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın övünerek her yerde anlattığı lahit kapağı ihalesinde usulsüzlük yapıldığını belgeledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşi ihalesinin, belediye iştirak şirketi Metropol A.Ş. aracılığıyla Yahyalar İnşaat adlı özel şirkete verildiği anlaşıldı. Sayıştay, raporda, Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşinin Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi'nde, ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını, ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığına dikkat çekti.



Raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2020 yılı kapsamında yapılan incelemelerde, 30 milyon TL yaklaşık maliyeti olan 2020/731052 kayıt numaralı 'Lahit ve Lahit Kapağı Alımı' ihalesinin 30 Aralık 2020'de davet yöntemi kullanılarak pazarlık usulü ile gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. İhale sonucunda 28 milyon 870 bin TL bedel üzerinden yüzde 99 oranında hissesi ABB'ye ait olan belediye şirketi ile sözleşme imzalandığı görüldüğüne dikkat çekildi.













PAZARLIK FALAN YOK



Sayıştay'ın raporunda şöyle denildi: İhaleye ilişkin onay belgesinde, bu ihalede pazarlık usulünün kullanılmasının gerekçesi olarak ilçe belediyeleri ile yapılan protokollerin 13 Ekim 2020 tarihli meclis kararı ile iptal edilmesi neticesinde ilçe belediyelerinden devralınan mezarlıklara acil olarak lahit yerleştirilmesi, pandemi sürecinde mezarlık alanlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için yeni adaların oluşturulması ve talep eden mahalle mezarlıklarına lahit verilerek merkez mezarlıkların yükünün azaltılması hususları gösterilmiştir.



Söz konusu gerekçelere dayalı olarak ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. 2020 Aralık ayında ani ve beklenmeyen ya da idare tarafından önceden öngörülemeyen bir olayın gerçekleşmediği ve lahit alımına ilişkin ihalenin, idarenin bahsettiği gerekçelerin ardından ivedilikle yapılmadığı hususları değerlendirildiğinde ilgili ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığı ortaya çıkmaktadır.



Mansur Yavaş, göreve geldiği günden beri hep, ihaleleri canlı yayında şeffaf yapmasıyla övünüyor, bin 500 ihaleyi canlı yayınladığını söylüyor. Mansur Yavaş; 'İhalelerin canlı yayımlanmasını toplum nasıl karşılıyor, size yansımaları neler?' şeklindeki soruya, 'Çok olumlu tepkiler alıyoruz. 'Ders çalışmam gerekirken oturmuş ABB mezarlıklar lahit kapağı alım ihalesi izliyorum' diyenler var.



Bu, bizim adımıza da toplumumuz adına da umut verici. Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz, bu durumdan çok memnunuz' iddiasında bulunmuştu. Ancak lahit kapağı ihalesinde de görüldüğü gibi, Yavaş'ın, işine gelen bölümleri canlı yayınladığı, gerçekte ihaleleri arka odada adreslerine teslim ettiği anlaşılıyor.



HARCAMALARINI KİMSE DENETLEYEMİYOR





'Şeffaf' ihaleleriyle övünen Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinin harcamalarını, Belediye Meclisi'ne denetlenmesini engellediği ortaya çıktı. Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin harcalamalarına ilişkin belgelerin yüzde 62.38'ini Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu'na vermediği belgelendi.



Raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe gerçekleşme bilgilerine göre ihale kapsamında olması beklenen 3 milyar 994 milyon 212 bin 252 TL harcamanın yüzde 37.62'sinin belgelerini komisyona verildiği, kalan yüzde 62.38'inin belgelerinin de verilmediğini bildirildi. Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 491 milyon 690 bin 210 TL'lik harcama belgelerini Denetim Komisyonu'na vermediğine dikkat çekildi.