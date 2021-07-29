Ege Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları Kaç? 2021 Ege Üniversitesi Taban Puanları 2021 Ege Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?

2021 YKS sınavlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok üniversitenin taban ve tavan puanları merak edilmeye başladı . Merak edilen bu üniversitelerden birisi de gerek eğitimi gerek konumu ile Ege Üniversitesi olmayı başardı. Peki, Ege Üniversitesi taban puanı kaç? 2021 Ege Üniversitesi bölümleri nelerdir? İşte 2021 Ege Üniversitesi taban puanları…
Bu yıl 28 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan 2021 YKS sonuçlarının ardından Ege Üniversitesi tavan ve taban puanları araştırılmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih dönemine günler kala bu yıl pek çok kişi Ege Üniversitesine gitmek istiyor. Peki, Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Ege taban puanları kaçtır?