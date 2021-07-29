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Birgün Gazetesi'nden Türkiye'nin ciğerini yakan yangınlar üzerinden sinsi operasyon!

Birgün Gazetesi'nden Türkiye'nin ciğerini yakan yangınlar üzerinden sinsi operasyon!

Türkiye dört bir yandan gelen yangın haberleriyle sarsılırken provokatörler yine iş başında. Yangınlarda terör saldırısı ihmali değerlendirilirken BirGün gazetesi canla başla mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef aldı.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:26
Birgün Gazetesi'nden Türkiye'nin ciğerini yakan yangınlar üzerinden sinsi operasyon!

Birçok şehirde ve ilçede başlayan yangınlarla ilgili terör saldırısı ihtimali değerlendirilirken BirGün gazetesi, yangınlara tüm imkanlarıyla müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef aldı. Ormanları PKK'nın yaktığı ihtimali üzerinde durulurken akıllara Murat Karayılan'ın geçen yıl örgüte 'Silahları çakmak ve kibrittir' sözleriyle talimat vermesi geldi. Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar, Marmaris, Datça, Kocaeli, Bodrum Didim ve Kütahya'da da yangın çıktı.



ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİLER


Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlar seferber edilirken provokatörler yine klavye başına geçti. Özellikle sosyal medyada terör saldırısı ihtimali konuşulurken BirGün Gazetesi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Tarım Bakanlığı'nın yangınlar için yeterince uçak kullanmadığı ile ilgili sözlerini haber yaparak algı operasyonuna girişti.


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