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Kayyumlara suikast için gelen Canda Kiçi kod adlı PKK'lı terörist Kader Malgoz Şırnak'ta öldürüldü

Kayyumlara suikast için gelen Canda Kiçi kod adlı PKK'lı terörist Kader Malgoz Şırnak'ta öldürüldü

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen iki kadın teröristten birinin PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu 500 bin liralık Gri kategoride aranan Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması olduğu ortaya çıktı. Sözde özel güç yapılanmasında canlı bomba ve suikast eğitimi alan terörist Malgoz, bölgede görev yapan kayyumlara yönelik suikast için elebaşı Murat Karayılan tarafından Şırnak kırsalına gönderilmişti.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:14
Kayyumlara suikast için gelen Canda Kiçi kod adlı PKK'lı terörist Kader Malgoz Şırnak'ta öldürüldü

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde bir grup teröristin saldırı ve eylem keşfi için hazırlık yaptıklarına dair alınan istihbari bilgiler üzerine bölgeye İnsansız Hava Araçları ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi. 26 Haziran günü keşif uçuşu yapan İHA'lar Besta bölgesi içinde yer alan Şehriban ve Uğurtepe noktalarında silahlı iki teröristin görüntüsünü kaydetti.

Yanlarında taşıdıkları termal şemsiyeleri açarak hava harekâtından korunmaya çalışan iki kadın terörist ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışırken, bölgeye sevk edilen Atak taarruz helikopteri iki teröristin kaçış noktalarını yoğun ateş altına aldı. İki terörist silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması Roza Botan kod adlı Mevlüde Sevinti oldukları ortaya çıktı. PKK'nın sözde Botan saha yapılanması Besta cephesi kadın yapılanması YJA Star'ın başındaki isimlerden biri olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan Kader Malgoz, geçen yıl Kandil'den Şırnak kırsalına gönderilmişti.


KARAYILAN'IN EMRİYLE KANDİL'DEN GELMİŞTİ


Terörist elebaşlarından Murat Karayılan tarafından bizzat sorumlu düzeyde görevlendirilen kadın terörist, canlı bomba eğitimi alan yapılanmada yer alıyordu. Bombalı saldırı, suikast ve sabotaj eğitimlerinden geçirilen kadın terörist yine Murat Karayılan'ın talimatıyla Şırnak ve ilçelerinde kayyum olarak görev yapan Vali, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara yönelik suikast düzenlemek için görevlendirilmişti.

KORUMASI DA ÖLDÜRÜLDÜ


Terörist Malgoz ile birlikte öldürülen diğer teröristin de koruması Mevlüde Sevinti olduğu tespit edildi.

Terörist Malgoz'un iki yıl önce Şırnak kırsalında 16 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekâtında öldürüldüğü İçişleri Bakanlığınca duyurulmuş, ancak adli tıp kurumunca yapılan incelemede öldürülen teröristler arasında olmadığı ortaya çıkmıştı. Malgoz, iki yıl sonra aynı yerde nokta hava harekâtıyla öldürüldü.




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