USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
Enerjide tarihi gün: Bugün ilk kez gerçekleşecek

Enerjide tarihi gün: Bugün ilk kez gerçekleşecek

"Enerjide bağımsızlık" adımlarına hız kesmeden devam Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gaz için tarihi adımlardan birini daha bugün gerçekleştiriyor. Kanuni Sondaj Gemisi'nde Karadeniz gazının ilk yakma töreni bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu törene video konferans yöntemiyle katılacak. Çalışmalarla ilgili yeni bilgiler verecek.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:18
Enerjide tarihi gün: Bugün ilk kez gerçekleşecek

Karadeniz'deki 540 milyar metreküpe ulaşan doğal gaz keşfinde bugün yeni bir adım daha atılıyor. 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulması beklenen Karadeniz gazı için çalışmalar sürüyor. Doğal gaz ithalatını ciddi miktarda azaltacak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak gazın ilk yakma testi yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün 'Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni' programına katılacak.

MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ


Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak

Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, 'Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.' dedi.

Zonguldak temasları kapsamında 4 Haziran'da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, burada da yeni doğal gaz keşfini duyurdu.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı.

Böylece Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfi, 540 milyar metreküpe ulaştı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı