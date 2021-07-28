ÖSYM’nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte eczacı olmak isteyen üniversite adayları eczacılık fakültesi taban puanlarını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin araştırması eczacılık fakültesi taban puanları nelerdir? sorusunun gündem haline gelmesine sebep oldu. Yaklaşık 2 milyon üniversite adayının girdiği eczacılık fakültesi taban puanları nelerdir? 2021 eczacılık fakültesi taban puanları ve kontenjanları…
5 Ağustos 2021 tarihinde başlatılması planlanan 2021 YKS tercih dönemine sayılı günler kala 2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından eczacılık fakültesi tavan ve taban puanları araştırması başladı. Peki, eczacılık fakültesi taban puanları nelerdir? 2021 eczacılık fakültesi taban puanları ve kontenjanları…