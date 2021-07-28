Eczacılık Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? 2021 Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları

ÖSYM’nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte eczacı olmak isteyen üniversite adayları eczacılık fakültesi taban puanlarını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin araştırması eczacılık fakültesi taban puanları nelerdir? sorusunun gündem haline gelmesine sebep oldu. Yaklaşık 2 milyon üniversite adayının girdiği eczacılık fakültesi taban puanları nelerdir? 2021 eczacılık fakültesi taban puanları ve kontenjanları…