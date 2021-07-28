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Başkan Erdoğan'dan 3 yıl sonra evladına kavuşan Diyarbakır annesine telefon!

Başkan Erdoğan'dan 3 yıl sonra evladına kavuşan Diyarbakır annesine telefon!

Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetinden müjdeli haber gelmişti. Başkan Erdoğan, 3 yıl aranın ardından oğluna kavuşan Ayşegül anneyi telefonda görüştü..

Genel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:30
Başkan Erdoğan'dan 3 yıl sonra evladına kavuşan Diyarbakır annesine telefon!

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin direnişi karşılık bulmaya devam ediyor.

AYŞEGÜL BİÇER'İN OĞLU PKK'DAN KAÇTI

Diyarbakır'da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (17) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, oğluna kavuşacağının mutluluğunu yaşıyor.

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı.

İki yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa'nın terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi.

Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı.

Oğlunun telefon konuşmasının ardından konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu söyledi. Anne Biçer, tek bir teröristin dağda ininceye kadar mücadelelerini sürdüreceğini belirterek, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ailelere çadıra gelip çocuklarını istemesi için çağrıda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ARADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl sonra oğluna kavuşan Ayşegül anneyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "bu zafer senindir Ayşegül" dedi.

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