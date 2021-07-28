2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? 2021 YKS Hukuk Taban Puanları Nasıl? Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hukuk fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler 2021 YKS puanlarının açıklanmasının ardından araştırmalara başladı. Eşit ağırlık puanı ile tercih yapacak binlerce öğrenci arasından yalnızca bir kısmı hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları arasına girebilecek. Peki, 2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? Hukuk için kaç puan gerekli? Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları





2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir?



Hukuk Fakültesi Barajı Kaçtır?



GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ-530,91347ANKARA ÜNİVERSİTESİ-467,40221İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-464,73966HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-459,66544MARMARA ÜNİVERSİTESİ-451,27959TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -442,38260DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-439,163Yüksek Öğretim Kurumu 2021 YKS sonrasında tercih dönemi hakkında pek çok bilgiye yer verdi. Hukuk fakültesi tercih edecek öğrenciler için hukuk fakültesi barajı 125 binden 100 bine yükseltildi. Rekabeti artırmak ve fakültelerde olan yığılımı azaltmak adına alınan bu kadara göreyükseltildi.geçen yılın verilerine göre bu şekilde açıklanmıştır.