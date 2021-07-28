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2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? 2021 YKS Hukuk Taban Puanları Nasıl? Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? 2021 YKS Hukuk Taban Puanları Nasıl? Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2021 YKS sonuçlarının bugün sabah saatlerinde açıklanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Milyonlarca üniversite adayının istediği bölüme gidip gidemeyeceğini belirleyecek sonuçlarla birlikte hukuk isteyen öğrenciler 2021 hukuk fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyor. Peki, 2021 hukuk fakültesi taban puanları nelerdir? 2021 hukuk fakültesi taban puanları ve kontenjanları…

Eğitim / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:01
2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? 2021 YKS Hukuk Taban Puanları Nasıl? Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hukuk fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler 2021 YKS puanlarının açıklanmasının ardından araştırmalara başladı. Eşit ağırlık puanı ile tercih yapacak binlerce öğrenci arasından yalnızca bir kısmı hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları arasına girebilecek. Peki, 2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir? Hukuk için kaç puan gerekli? Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları Nelerdir?


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ-530,91347

ANKARA ÜNİVERSİTESİ-467,40221

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-464,73966

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-459,66544

MARMARA ÜNİVERSİTESİ-451,27959

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -442,38260

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-439,163



Hukuk Fakültesi Barajı Kaçtır?


Yüksek Öğretim Kurumu 2021 YKS sonrasında tercih dönemi hakkında pek çok bilgiye yer verdi. Hukuk fakültesi tercih edecek öğrenciler için hukuk fakültesi barajı 125 binden 100 bine yükseltildi. Rekabeti artırmak ve fakültelerde olan yığılımı azaltmak adına alınan bu kadara göre hukuk fakültesi barajı yükseltildi.

2021 Hukuk fakültesi taban ve taban puanları geçen yılın verilerine göre bu şekilde açıklanmıştır.


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