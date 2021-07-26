Hasan Cemal’in 'Kadın Gerilla'sı nokta atışla öldürüldü

PKK terörünün sonlandırılması için hükümetin başlattığı çözüm sürecinde sözde "Geri çekiliyoruz" yalanıyla Diyarbakır kırsalından Kuzey Irak'taki Metina Kampına geçiş yapan ve burada gazeteci Hasan Cemal'e "Bu sürecin benim için hiçbir anlamı yok. Bizim için başkan Apo'nun ne dediği önemlidir" sözleriyle röportaj veren ve Cemal'in de bu söyleşiyi en ince ayrıntısına kadar yayımlayarak "Kadın gerilla" diye tanıttığı, sayfalarca apo övgüsü yaptırdığı Savuşka kod adlı Yasemin Yanar'ın Türkiye'ye tehditler savurduğu Metina Vadisindeki Hiror Kampında öldürüldüğü ortaya çıktı.



GRİ LİSTEDEYDİ



ÜÇÜ DE SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAYDI



GAZİANTEP KATLİAMININ FAİLİYDİ

500 bin liralık Gri listede aranan Yasemin Yanar, Sipan kod adlı Selahattin Efe ve Munzur Çiyager kod adlı Abdurrahman Balicak adlı üç teröristin 13 Temmuz 2017'de TSK'nın gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldükleri belirlendi.Hiror Kampında suikast ve sabotaj eğitimi aldıktan sonra Hakkâri Çukurca üzerinden saldırı yapmak için Türkiye'ye sızma hazırlığı içinde olduklarına dair MİT'in yerel saha ve anlık sinyal istihbaratıyla etkisiz hale getirilen üç teröristin ölümünü terör örgütü tam dört yıl boyunca gizlemek zorunda kaldı. Terör örgütüne müzahir yerli ve yabancı basın yayın organlarına açıklama yaparak şov yapan kadın terörist Yasemin Yanar ile birlikte öldürülen diğer iki teröristin de PKK'nın sözde Özel güç yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve çok sayıda teröriste branşlaşma adı altında bomba ve ağır silah eğitimleri verdikleri bildirildi. PKK'nın çözüm sürecini sabote ederek şehir merkezlerine bomba ve silahlarla yığınak yaparak çukur ve hendek eylemleri başlattığı dönemde terörist Yasemin Yanar'ın da büyük şehirlerde intihar saldırısı düzenlemek için canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi.Yasemin Yanar ile birlikte öldürülen teröristlerden Selahattin Efe'nin de sözde Amanos sahası Güneybatı-Toros eyaleti sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Terörist Efe, 2009-2012 yıllarında Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep Adıyaman'da çok sayıda kanlı saldırının bizzat faili olmaktan aranıyordu. Terörist Efe, Malatya-Pazarcık arasındaki yük trenine bombalı saldırıda bulunmuştu. Terörist Efe'nin örgütün sözde Özel Kuvvetler yapılanmasında suikastçı olduğu bildirildi. Terörist, 21 Ağustos 2012'de Kurban bayramının birinci günü Gaziantep'in Şehitkâmil İlçesindeki Karşıyaka polis merkezi önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilerek aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yoldan geçen 9 sivilin ölümü, 66 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan hain saldırının da planlayıcısı olmaktan aranıyordu. Terörist Efe, İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü Gri kategorisinde yer alıyordu.Öldürülen üçüncü terörist Abdurrahman Balicak'ın ise bomba ve patlayıcı uzmanı olduğu ve sınır ötesine kara harekâtı düzenleyen güvenlik güçlerinin geçiş yolları ve patika güzergâhlara, helikopterlerin indirme yaptığı noktalara kendi eliyle hazırladığı el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcıları yerleştirdiği bildirildi.