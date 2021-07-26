Örgün eğitim yerine eğitim hayatını açık öğretim ile sürdüren öğrencilerin beklediği haber geldi! Çeşitli sebeplerden dolayı AÖL sınavlarına giremeyen öğrenciler için düzenlenecek olan AÖL telafi sınavı tarihi açıklandı. Peki, merakla beklenen AÖL telafi sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavı yüz yüze mi olacak?





AÖL Telafi Sınavı Ne Zaman?



AÖL Telafi Sınavları Online mı Olacak?



AÖL Online Sınavı Nasıl Yapılacak?



AÖL telafi sınavları Açık Öğretim Lisesi tarafından 27 Temmuz 2021 Salı günü başlatılacak ve 28 Temmuz 2021 saat 23.59’a kadar sürecek. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online katılım sağlayabilecek.AÖL telafi sınavlarının yaklaşması üzerine öğrencilerden çeşitli sorular gelmeye başladı.vesorularını soran öğrencilere yanıt gecikmedi! AÖL sınavlarının online olarak gerçekleştirileceğini duyuran Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi sınavların online sistem üzerinden gerçekleşeceğini belirtti. Telafi sınavlarına giriş hakkı bulunan öğrencilerin katır yenileme ve ders seçme işlemlerini sistem üzerinden yapabileceği bildirildi. Bu duruma göreAÖL telafi sınavlarının online olacağının açıklanmasının ardından sınavların hangi koşullarda gerçekleştirileceği hakkında kesin bir açıklama gerçekleştirilmedi. Ancak daha önce uygulanan AÖL online sınavlarına bakılarak;• Öğrenciler, eğitim ve öğretim dönemi süresince telafi sınavlarından yalnızca birine katılabilecek.• TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online sınava girebilecekler. Sınav başvurusu olmayanlar ve tüm derslerin sınavına giremeyen öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sistemine de giriş yapamayacak.• Online sınavda çoktan seçmeli sorularda yer alan kaydet ve ilerle butonunun yanı sıra süreyi gösteren sayaç yer alacak.• En sonda sınavı bitir butonu olacak.• Öğrenciler geçtikleri sorulara geri dönüş gerçekleştiremeyecekler.sorularını soran öğrencilere bu şekilde resmi açıklamalar gerçekleştirildi.