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Pilot uygulama Ankara'da başlamıştı! Yeni sistem İstanbul ve Antalya'ya da geliyor

Pilot uygulama Ankara'da başlamıştı! Yeni sistem İstanbul ve Antalya'ya da geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, sıklıkla dava konusu olan konut ve araç dolandırıcılığında tüzel bilirkişi uygulamasına geçmiş, yeni sistemi Ankara’da pilot olarak başlatmıştı. Bilirkişilik sistemi çerçevesinde tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının, bundan böyle İstanbul ve Antalya'da da uygulanacağı bildirildi. Yeni uygulamanın bir çok avantajı bulunuyor.

Güncel / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:11
Pilot uygulama Ankara'da başlamıştı! Yeni sistem İstanbul ve Antalya'ya da geliyor



Daha önce Ankara'da pilot olarak uygulanan özellikle sıklıkla dava konusu olan konut ve araç dolandırıcılığında önem kazanan tüzel bilirkişi uygulaması İstanbul ve Antalya'da da başlıyor. Mahkemelere taşınan bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hâkim sadece şahıs bilirkişileri değil tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek. Böylelikle hakim, kararını bu uzmanlarca hazırlanan raporlar üzerinden verebilecek.

Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının, bilirkişilik sisteminin etkin, verimli ve düzenli şekilde gecikmeden işlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

21 ARALIK 2020'DEN BU YANA BAŞARILI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerindeki pilot uygulamanın 21 Aralık 2020'den bu yana başarılı şekilde yürütüldüğü bildirildi.

TÜZEL BİLİRKİŞİ UYGULAMASI İSTANBUL VE ANTALYA'DA DA BAŞLIYOR

Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara'da başlatılan pilot uygulamanın, İstanbul Anadolu ve Antalya icra müdürlüklerinde de uygulanacağı kaydedildi.Açıklamada, uygulamanın keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkiliyle yapılmasıyla zaman ve emek kaybına son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, böylece raporların tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlarca zamanında hazırlanabildiği, işlem sürecinin gecikmeksizin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı anlatıldı.

Pilot uygulamanın, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indirdiği belirtilen açıklamada, böylece bilirkişilik sisteminin etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladığına dikkati çekildi.


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