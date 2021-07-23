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Yeni belgeler ortaya çıktı! Medya kuruluşlarını sadece ABD değil Norveç de fonlamış

Yeni belgeler ortaya çıktı! Medya kuruluşlarını sadece ABD değil Norveç de fonlamış

ABD merkezli Chrest Foundation’ın vakfının Türkiye’deki pek çok medya kurumuna yüz binlerce dolarlık hibeler verdiğinin ortaya çıkması sonrası tartışmalar sürerken sözde 'bağımsız medya'nın Norveç tarafından da fonlandığı belgelerle ortaya çıktı.

Güncel / 23 Temmuz 2021 Cuma 15:32
Yeni belgeler ortaya çıktı! Medya kuruluşlarını sadece ABD değil Norveç de fonlamış

Türkiye'de muhalif yayın çizgisi ile bilinen Medyascope, P24 ve 140 Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiği ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı. Bağımsız gazetecilik adı altında yayın yapanların ABD'li bir vakıftan hibe desteği alması söz konusu kuruluşlarının gelir kaynakları konusunda meraka yol açtı.

ABD'den 476 bin dolar alarak rekor bir hibe desteği alan Medyascope'a sadece ABD'nin değil Norveç'in de arka çıkıp desteklediği öğrenildi. Medyascope'un NorveçDışişleri Bakanlığı'ndan da büyük hibe desteği aldığı ortaya çıktı.

NORVEÇ'TEN 65 BİN DOLAR HİBE


Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronu ödediği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı.


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