Biontech Aşısından Kaç Gün Sonra İkinci Doz Aşı Yapılır? Biontech Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? İkinci Doz Aşı için İdeal Süre

Biontech aşısının ikinci dozu için verilen sürede değişiklikler olması pek çok insanın aklında çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Biontech aşısının ilk dozunu olanların ikinci doz için ideal süreyi araştırmaları üzerine uzmanlardan cevap geldi. İşte ikinci doz Biontech aşısı için ideal süre…





Biontech Aşısıdan Kaç Gün Sonra İkinci Doz Aşı Yapılır?



Biontech Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

İkinci Doz Aşı İçin Kaç Gün Beklenmelidir?



İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmalar sonrasında iki doz aşı arasındaki ideal süre belirlendi. Biontech aşısı olan kişiler ikinci doz aşısını 8 haftalık sürenin ardından gerçekleştirebilecek. Antikor oluşumu ve bağışıklık kazanımı adına yapılan çalışmalarda ideal süre belirlendi. Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine belirlenen bu sürenin yapılacak araştırmalar sonucunda değiştirilmesi iddialar dahilinde bulunuyor. Peki,Biontech aşısı her bünyede farklı yan etkilere sebep olsa da doğru kişilere uygulandığı sürece ciddi semptomlara yol açmamaktadır. Kişiden kişiye göre değişim gösteren Biontech aşışı yan etkileri en yaygın görülen belirtilere göre açıklanmıştır. Hafif ya da şiddetli olarak birkaç gün sürebilen bu yan etkilerin geçmemesi durumunda doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. İşte alanında uzman doktorların açıklamaları ve bilimsel veriler doğrultusunda• Kusma,• İshal,• Kas ağrısı,• Lenf düğümlerinde şişme,• Yorgunluk,• Ateş,• Titreme,• Baş ağrısı,• Mide bulantısı,• Aşı bölgesinde kızarıklık,• Şişme,• Enjeksiyon bölgesinde hassasiyet,• Kol ağrısı,arasında yer almaktadır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.Yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda ikinci doz aşı için 8 hafta beklemek idealdir. Ancak iki doz aşı arasındaki süre kısaltıldığı taktirde zaman kaybetmeden aşı olunması önemlidir. Aşı salgın sürecinin olumlu seyretmesi adına gereklidir.ve daha fazlası Sağlık Bakanlığının açıklamaları sonrasında resmiyet kazanmıştır.