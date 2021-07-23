Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim!

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine başlattığı saldırılara sahada karşılık veren Azerbaycan, yıllardır işgal altında olan birçok bölgeyi kurtarmıştı. Ermenistan sahada ağır bir hezimet yaşarken, yüzlerce kayıp verdikten sonra geri çekilmiş ve Azerbaycan ile anlaşmayı kabul etmişti.



ERMENİSTAN ATEŞKESİ YİNE İHLAL ETTİ, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR



İki ülke arasında ateşkes imzalanırken, Ermenistan bu anlaşmayı yine ihlal etti ve Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıkmada, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi. Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiği ve çatışmaların hala sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.



1 ASKER ŞEHİT OLDU



Yerel saatle 16.00 sıralarında aynı istikamette çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.