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PKK’nın sekretarya görevini yürüten HDP’li vekiller Dokunulmazlığı teröristleri taşımak için kullanmışlar!

PKK’nın sekretarya görevini yürüten HDP’li vekiller Dokunulmazlığı teröristleri taşımak için kullanmışlar!

HDP’nin kapatılması için açılan davanın iddianamesinde, HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarını teröristleri bir yerden bir yere taşımak için kullandıklarına da yer verildi. Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili bölümde, sık sık örgütün Kandil ve Mahmur’daki kampalarına gittiği, aldığı talimatları HDP’ye ilettiği, PKK’nın sekreterya görevini yaptığı anlatıldı. İddianamede, Z.K. isimli teröristin itirafları yer alırken Z.K., Taşdemir için “Yakalanmamamız için bizi arabasıyla taşıyan şahıstır” dedi.

Siyaset / 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:59
PKK’nın sekretarya görevini yürüten HDP’li vekiller Dokunulmazlığı teröristleri taşımak için kullanmışlar!

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle kapatma davası açılan HDP milletvekillerinin, terör örgütü PKK tarafından belirlenerek, seçtirildikten sonra da dokunulmazlık zırhı altında örgüt adına faaliyetler yürütmeye devam ettiği, açılan davanın iddianamesinde ayrıntılarıyla anlatılmaya devam ediyor.

KANDALİ'DEN TBMM'YE


Terör örgütü PKK’nın üs olarak kullandığı Kandil ve Mahmur bölgesindeki kamplara gidip gelen milletvekillerinden Dirayet Taşdemir’in, PKK’nın HDP içerisindeki sekreterya görevini yürüttüğü, dağdan aldığı emirler doğrultusunda faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler de tek tek anlatıldı. Taşdemir ile ilgili yakalanan ve teslim olan teröristlerin itirafları da iddianamede yer alıyor. Gizli tanık Ulaş’ın yaptığı itiraflar, PKK’nın TBMM’ye nasıl terörist yerleştirdiğini de gözler önüne seriyor. Ulaş, Taşdemir’i şöyle anlatıyor: “2009 öncesinde illegal yollardan Kuzey Irak’a gitti. Kandil’de eğitimler aldı. Abdullah Öcalan’ın ‘HDP içerisinde üç tane PKK’lı yok’ şeklindeki eleştirisinin ardından Kandil’in talimatı ile HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonra HDP içerisinde PKK sekretaryası olarak görev yaptı.”

GARA'DA DA ORTAYA ÇIKTI


Taşdemir’in bir süre önce TSK’nın operasyon düzenlediği, terör örgütü PKK tarafından kalleşçe 13 masum vatandaşımızın şehit edildiği Gara’da bulunduğu kaydedilen iddianamede Aze Kevok/Aze Rojda kod adlı M.U. isimli örgüt mensubunu ifadesine de yer verildi MU; “Gare alanına 1.5 saatlik uzaklıkta yolda başka bir aracın yanında durduk, bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir sivil kıyafetli, yanında sırt çantası ve poşetlerle indi. Bizim araca bindikten sonra sadece selamlaştı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına vardık. Bize hoşçakalın diyerek araçtan inerek başka bir araca bindi” dedi.

PKK adına faaliyetler yürütmeye devam eden Taşdemir’in Türkiye’de aranan teröristlerin güvenlik güçleri tarafından yakalanmaması için kendi makam aracı ile taşıdığı da teröristler tarafından itiraf edildi. Umut kod adlı Z.K. İsimli teröristin iddianameye yansıyan ifadelerinde de bu olay şöyle anlatılıyor; “KCK'nın toplumsal alan sorumlusu olan ve ismi Abdullah olan şahısla tanışmak amacıyla taziye evine gittim. Eğer bir alana gidildiğinde gençlikle irtibata geçilemiyorsa KCK'nın toplum sorumlusu ile görüşülür. Ben taziye evinde Abdullah ile Hamide isimli şahısla konuştuğum konuları tekrarladım. Bu Abdullah isimli şahsa kimliğim ile sorunum olduğunu ve Ağrı’ya dönmem gerektiğini söyledim. Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in polis kontrollerine takılmadığı için beni Ağrı’ya götürebileceği söylendi. Bunun üzerine Dirayet Taşdemir ile birlikte Ağrı’ya döndüm.”


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