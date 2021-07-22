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Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Erkeklerde Kısırlık Neden Olur?

Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Erkeklerde Kısırlık Neden Olur?

Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin yüzde on beşinde rastlanan kısırlık problemi pek çok kişinin hayatının etkilenmesine sebep oluyor. Özellikle evlilik sonrasında ortaya çıkan kısırlık, gerek evlilik hayatında gerekse cinsel hayatta pek çok problemin kaynağıdır. Düzenli ve korumasız bir şekilde gerçekleştirilen cinsel ilişki sonrasında pek çok çift erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir? ve kısırlık neden olur? sorularına cevap arıyor! İşte erkeklerde kısırlığın nedenleri…

Sağlık / 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:12
Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Erkeklerde Kısırlık Neden Olur?

Erkeklerde kısırlık çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilen ciddi problemlerden birisidir. Düşük sperm üretimi, düzensiz sperm hücreleri gibi çeşitli sebeplerden ortaya çıkan kısırlık erken teşhis edildiğinde tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. Peki, erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir?

Kısırlık Nedir?


Erkeklerde Kısırlık (İnfertilite) düzenli ve korunmasız olarak en az bir yıl cinsel ilişkiye girilmesine rağmen çocuk sahibi olamama durumuna verilen isimdir.

Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir?


Erkeklerde kısırlığın esas belirtisi özellikle evlilik çağından sonra çocuk sahibi olamamaktır. Bu durum dışında belirgin bir belirtinin görülmemesi kısırlığın belirli bir yaş sonrasında teşhis edilmesine sebep olmaktadır. Bazı durumlarda kısırlığın altıda bulunan sebep hormon dengesizliği olabilirken bazı durumlarda ise sperm kanalları kısırlığa neden olabilmektedir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda erkeklerde kısırlık belirtileri;

• Çocuk sahibi olamamak,

• Cinsel fonksiyonlarda bozukluk,

• Erken boşalma,

• Kromozom bozuklukları,

• Hormonal bozukluklar,

• Vücut kıllarında azalma,

• Düşük sperm sayısı,

• Korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamak,

• Cinsel performans bozuklukları,

• Testislerde acı,

• Kasık, penis, testis ameliyatı,

• Testislerde şişlik,

Erkeklerde kısırlık belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda kısırlıktan şüphe edilebilir. Peki, erkeklerde kısırlık neden olur?



Erkeklerde Kısırlık Neden Olur?


Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda erkeklerde kısırlık nedenleri;

• Varikosel,

• Enfeksiyon,

• Boşalma problemi,

• Tümör,

• Sperm kanal defektleri,

• Hormonal bozukluklar,

• Kromozom kusurları,

• Çölyak,

• İlaç kullanımı,

Erkeklerde kısırlığın nedenleri olarak bilinmektedir. Bu faktörlerin bir ya da birkaçına sahip olan kişiler kısırlığa sebep olan faktörlerin tedavisini gerçekleştirmelidir.

Erkeklerde Kısırlık Tedavisi Nasıldır?


Erkeklerde kısırlık tedavisi doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gereken tedavilerden birisidir. Alanında uzman doktorlar çeşitli tedaviler uygulayarak doğurganlığı artırabilir ve sperm sayısının kontrol altına alınmasını sağlar. Bazı durumlarda partnerlerin de tedavi edilmesi gerekebilmektedir. Genel bir ifadeyle erkeklerde kısırlık tedavisi;

• Ameliyat

• Enfeksiyon tedavisi

• Hormon tedavisi

• Cinsellikte düzen sağlama

• Planlı ilişki

• Yardımcı üretkenlik teknolojisi

• Psikolojik destek

• Stresi azaltma

• Sigara kullanımını bırakmak

• Kilo vermek

• Sperm sayısına etki edecek çevresel faktörlerden uzak durmak

• Ağır metallerden uzak durmak

• Aşırı sıcaklardan kaçınmak

Gibi çeşitli faktörlere dikkat ederek gerçekleştirilmektedir. Erkeklerde kısırlığın sebebi kişiden kişiye değişebilir olması sebebiyle kimi hastaları bu faktörler etkilerken kimi hastaları ise genetik sebepler etkileyebilmektedir. Bu sebeple kısırlığın belirli bir nedeni olduğunu söylemek doğru değildir.



Erkeklerde kısırlık tedavisi için kısırlığın belirtilerinin görülmesi ile birlikte doktora başvurmak gerekmektedir. Yaş ilerledikçe sağlıklı bireylerdeki sperm sayısı ve kalitesinde de azalma görülür. Bu sebeple yaş ve kısırlık süreci ilerlemeden doktor muayenesinden geçmek kısırlık sürecinin azaltılması açısından oldukça önemlidir. Alanında uzman doktorlar kısırlığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu açıklamıştır.

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