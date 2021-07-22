22 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 22 Temmuz Perşembe Günü Dizileri

Bayram haftası devam ederken 22 Temmuz Perşembe günü sevilen dizilerin yeni bölümleri televizyon ekranlarına gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen izlenen kanallarında bayram haftası heyecanla geçiyor. Milyonlarca izleyicinin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 22 Temmuz Perşembe günü yayın akışı merak edildi. Peki, 22 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 22 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var?