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22 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 22 Temmuz Perşembe Günü Dizileri

22 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 22 Temmuz Perşembe Günü Dizileri

Bayram haftası devam ederken 22 Temmuz Perşembe günü sevilen dizilerin yeni bölümleri televizyon ekranlarına gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen izlenen kanallarında bayram haftası heyecanla geçiyor. Milyonlarca izleyicinin severek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 22 Temmuz Perşembe günü yayın akışı merak edildi. Peki, 22 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 22 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var?

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:03
22 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 22 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 22 Temmuz Perşembe Günü Dizileri

Türkiye'nin televizyon kanallarında yeni bir hafta daha büyük bir heyecanla tamamlanırken birbirinden değerli dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 22 Temmuz Perşembe yayın akışı

22 Temmuz Perşembe ATV Yayın Akışı 


• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Mutlu Aile Defteri
• 16.00 Kalp Yarası
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Siyah Giyen Adamlar

22 Temmuz 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 14.00 Aramızda Kalsın
• 16.45 Seven Ne Yapmaz
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kazara Aşk

22 Temmuz 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 20.00 Nasipse Olur

22 Temmuz 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Yasak Elma
• 16.30 Fulya İle Umudun Olsun
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Orta Direk Şaban

22 Temmuz 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı


• 06.55 Yeşil Deniz
• 09.35 Diriliş Ertuğrul
• 13.55 Şartlı Tahliye
• 16.15 Teşkilat
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema- San Andreas Fayı

22 Temmuz 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7de Sabah
• 08.00 Yemin
• 09.30 Nursaçanla Sohbetler Bayram Özel
• 10.50 Nerminin Enfes Mutfağı
• 12.30 Aşk Bir Rüya
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 haber saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul



22 Temmuz 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 21.00 Recep İvedik 6
• 00.15 Dizi

22 Temmuz Perşembe yayın akışı.

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