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Başkan Erdoğan'dan KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC Veri Merkezi için "Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır" dedi. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." açıklamasında bulundu.

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 13:21
Başkan Erdoğan'dan KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünden itibaren Kıbrıs'ta verimli programlarda sizlerle beraberdik. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız.
Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz.

19 belediyeye 96 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. 2 gazi kent, Gaziantep ile Gazi Magusa belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı

Halkın gündelik hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su. Ada'nın iklimin eve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır.

Yavuz çıkarma plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 1974 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz açısından bu çok önemli.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ


Malumunuz ulaşım projelerine büyük önem veren bir Cumhurbaşkanıyım. Ersin Bey de bu gayretin içerisinde. Halen 55 km uzunluğunda 4 yol yapım projesi devam ediyor. Ulaşımı rahatlatıp, zaman tasarrufu sağlayacaktır.

VERİ MERKEZİ


Milli tekonoloji hamlemiz sayesinde donanım ve altyapımızla dijital dönüşüme uyum sağlamakta önemli mesafeler kaydettik. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Dijital kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini, erişim yöntemlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Temelini atacağımız veri merkezi sayesinde arzumuz kamu hizmetlerinin en hızlı yoldan, kesintisiz şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır.

RESTORE EDİLEN BİLAL AĞA MESCİDİ YENİDEN İBADETE AÇILIYOR


Aynı bölge içinde yer alan çay bahçesini de hizmete alıyoruz. Maraş açılım kararı bayram coşkumuzu daha da attırdı. Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin haklarına halel gelmeden açılarak yeniden eski haline kavuşacaktır. Cumhurbaşkanı Tatar ile geçtiğimiz ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurmuştuk. Orjinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biridir.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI


Cumhurbaşkanlığı binası ile ilgili çalışmalar belirli bir noktaya getirildi. Bu projeyi en kısa zamanda hayata geçirelim istiyorum. Dün akşam da Ersin Bey ile proje üzerinde çalışmamızı yaptık. Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması için hayata geçireceğimiz projeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.


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