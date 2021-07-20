Başkan Erdoğan'dan KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC Veri Merkezi için "Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır" dedi. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Dünden itibaren Kıbrıs'ta verimli programlarda sizlerle beraberdik. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız.
Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz.
19 belediyeye 96 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. 2 gazi kent, Gaziantep ile Gazi Magusa belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı
Halkın gündelik hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su. Ada'nın iklimin eve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır.
Yavuz çıkarma plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 1974 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz açısından bu çok önemli.